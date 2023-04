Pipan nič več na čelu Laščanov, Šenčur pričakuje Šentjur

Aleš Pipan ni več trener Zlatoroga Laško. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovo Pipana od Laškega

Iz KK Zlatorog Laško so po izpadu iz lige Nova KBM sporočili, da so prekinili sodelovanje z dozdajšnjim trenerjem Alešem Pipanom. Do konca sezone bosta člansko ekipo vodila dozdajšnja pomočnika trenerja Domen Drobne in Jurij Pristovnik. "V maju bo prav tako potekala skupščina KK Zlatorog Laško, na kateri se bo med drugim odločalo tudi o usodi vodstva kluba," so še sporočili iz Laškega.