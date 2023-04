Košarkarji Šentjurja so v 23. krogu lige Nova KBM premagali LTH Castings z 91:75. Sobotni verčerni termin je bil rezerviran za tekmo v ljubljanskem Tivoliju med Ilirijo in Hopsi Polzelo. Gostitelji so zmagali kar s 108:71. V ponedeljek so košarkarji Krke premagali Terme Olimia s 117:93

Košarkarji Krke so uspešno opravili generalko pred zaključnim turnirjem regionalne lige Aba 2, ki bo od 12. do 16. aprila v Domžalah in na katerem imajo Novomeščani visoke ambicije. V Podčetrtku so premagali Terme Olimia s 117:93. Krka je postavila klubski rekord sezone po številu doseženih točk. Z 52-odstotnim metom iz igre je dosegla 117 točk, kar je šest točk več, kot jih je dosegla novembra v Škofji Loki in kar je bil do tudi rekord lige Nova KBM v tej sezoni.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so bili razpoloženi in motivirani od prve minute. V uvodni četrtini so dosegli kar 37 točk in si s prednostjo 17 točk na stežaj odprli vrata do zmage. Kar osem igralcev Krke je v statistiko vpisalo dvomestno število. Sedem po točkah, Miha Škedelj pa je ob osmih točkah zbral 10 skokov. Prvi strelec je bil Leon Stergar z 20 točkami, po 17 pa sta jih dosegla Andrej Stavrov in Radosav Spasojević.

Košarkarji Šentjurja so si z dvanajsto zmago štiri kroge pred koncem rednega dela zagotovili mesto v četrtfinalu, LTH Castings pa je po šestnajstem porazu še naprej na mestih, ki vodijo v boj za obstanek. Tekma je bila prve tri četrtine časa povsem izenačena, v zadnjih desetih minutah pa so gostitelji zaigrali precej bolj agresivno v obrambi ter s kolektivno igro v napadu razorožili tekmeca. Z delnim izidom 19:0 je Šentjur iz dveh točk prednosti na začetku zadnje četrtine (67:65) prišel do zanesljive in zaslužene zmage.

Čeprav je trener Šentjurja Damjan Novaković večino tekme igral s šestimi igralci - prav toliko se jih je tudi vpisalo med strelce, so bili ti odlično razpoloženi v napadu. Izstopal je Tavian Dunn-Martin s 27 točkami (trojke 5:7), devetimi podajami in petimi skoki, po 19 točk pa sta dodala Rok Nemanič in Stefan Glogovac (met 9:11). Pri Ločanih je največ točk zbral Mario Kegler (18).

Liga Nova KBM, 23. krog:

Sobota, 1. april:

Ponedeljek, 3. april:

Torek, 4. april:

Lestvica: