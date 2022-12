Helios slavil za 47 točk, vodilna Krka po preobratu

Helios Suns so upravičili vlogo favorita in že v prvi četrtini prišli tudi do desetih točk prednosti, na glavni odmor pa so odšli s 13 točkami naskoka. Že v uvodnih minutah tretje četrtine pa so odločili tekmo, ko so po zabijanju Dennisa Tunstalla povedli z 52:27. Visoka prednost ni bila presenečenje, nenazadnje so na celi tekmi domači zbrali le eno asistenco, iz igre pa metali le 27-odstotno ob 18 izgubljenih žogah. Tako je bila ob 30 in več točkah razlike zadnja četrtina zgolj formalnost. Pri domačih je bil s 13 točkami in osmimi skoki najboljši prvi strelec lige Siniša Bilić, pri gostih, ki so skok dobili kar s 50:29, pa sta Tunstall in Lovro Buljević dosegla po 18 točk in 10 skokov.

Utrinki s tekme Šenčur - Krka (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

