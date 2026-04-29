Austin Reaves se najverjetneje vrača že na sredini tekmi prvega kroga končnice, ko lahko Los Angeles Lakers dobijo serijo s Houston Rockets. Časovnica za vrnitev Luke Dončića pa ostaja neznana, vsak dan so novice malo drugačne: v torek so poročali, da bo morda izpustil celoten drugi krog, zdaj pa uvodne tekme drugega kroga. "Pravijo, da je pot okrevanja počasna. Če se bodo Lakers uvrstili v drugi krog in se pomerili z Oklahomo, bo Dončić izpustil vsaj še prve tekme te serije." je v sredo zjutraj poročal Shams Charania.

Luka Dončić je nazadnje igral drugega aprila. Foto: Guliverimage Veteran Kevin Durant bo zaradi poškodbe gležnja izpustil tretjo zaporedno tekmo, tako da ekipa Houston Rockets znova stavi na mlado jedro ekipe. Se pa v dres Los Angeles Lakersov vrača Austin Reaves, ki zaradi poškodbe trebušne mišice ne igra od začetka aprila. Tudi na treningih pet na pet ta teden ni imel nobenih težav, je pred peto tekmo serije med Houstonom in Los Angelesom na ESPN poročal Shams Charania. Še naprej pa so Los Angeles Lakers brez Luke Dončića in očitno bodo še kar nekaj časa.

"Slišim, da je pot okrevanja počasna. Če se bodo Lakers uvrstili v drugi krog in se pomerili z Oklahomo, bo Dončić izpustil vsaj še prve tekme te serije. Še vedno ni jasno, kdaj bi se lahko vrnil. Še vedno trenira sam, ni še blizu treningom pet na pet." V torek je Charania govoril, da lahko Dončić izpusti celotno serijo drugega kroga, v sredo zjutraj je torej besede nekoliko spremenil in govori o prvih tekmah te serije.

Seveda pa mora Los Angeles najprej izločiti Houston. Je pa na dobri poti, saj po prvih štirih tekmah vodi s 3:1 v zmagah. Po prvi zmagi Rocketsov sta se ekipi vrnili v Kalifornijo, kjer se peta tekma začne v noči na četrtek ob 4.00 po srednjeevropskem času. Če bo LeBron James dal kaj več kot skromnih 10 točk, kot jih je na nedeljski tekmi in če bo res igral tudi Reaves, imajo Lakers veliko možnosti, da pred domačimi navijači zaključijo serijo s 4:1.

V noči na četrtek lahko izpade favorizirani Detroit, ki proti Houstonu zaostaja z 1:3. Igra pa se še peta tekma med Clevelandom in Torontom, kjer je izid 2:2.

Liga NBA, končnica, 29. april: