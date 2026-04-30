Lakersi v težavah, ne pomagajo tudi točke Reavesa #vŽivo

Lahko Lakersi izkoristijo drugo zaključno žogico in napredujejo v konferenčni polfinale končnice lige NBA, kjer jih že čaka branilec naslova Oklahoma City? Jezerniki pravkar gostijo Houston, prvič v tej seriji, v kateri vodijo s 3:1, pa jim pomaga tudi Austin Reaves. Časovnica za vrnitev Luke Dončića, ki stiska pesti za soigralce, ostaja neznana. Detroit je doma premagal Orlando (116:109) in znižal zaostanek v zmagah na 2:3, prednost domačega igrišča je izkoristil tudi Cleveland (125:120) in proti Torontu povedel s 3:2. Na dvoboju v Detroitu sta s 45 točkami izstopala Cade Cunningham in Paolo Banchero.

Najboljši strelci: Reaves 16, Smart 11, L. James 10, Hachimura 9, Ayton 8; Smith Jr. 16, Eason 15, Thompson 9, Sengun 6, Finney-Smith 6

Peta tekma serije med Lakersi in Rocketsi, na kateri so skušali Jezerniki izkoristili drugo zaključno žogico za napredovanje, prvo na domačem parketu, se je začela s trojko Marcusa Smarta. Jezerniki so bolje vstopili v srečanje, povedli s 14:9. Luka Dončić, ki je znova spremljal dvoboj na klopi v beli obleki, je lahko večkrat vstal na noge in zaploskal soigralcem. Še z večjim veseljem pa je zaploskal po prvi minuti odmora na srečanju, ko je napočil velik trenutek za Lakerse. Po slabem mesecu se je na parket vrnil Austin Reaves in zaigral prvič v letošnji končnici lige NBA.

Kako je Austin Reaves zadel prvo trojko po vrnitvi?

Austin Reaves from the parking lot

Kako so navijači pozdravili vrnitev Austina Reavesa:

Lakers fans greeted Austin Reaves with a standing ovation in his first game since April 2

Drugi najboljši strelec Jezernikov je za razliko od Dončića že odpravil zdravstvene težave. Sprva je večkrat podal Deandreju Aytonu, nato pa začel še polniti koš Raketam. S prvo trojko za 19:13, ki jo je dosegel z velike oddaljenosti, je navdušil občinstvo. Dosegel je osem točk zapored, nato se je v napadu prebudil še LeBron James. Zadišalo je po šovu Lakersov, ki so povedli s 26:15 (+11). Do konca prve četrtine so gostje malce omilili zaostanek, Jezerniki pa so na krilih dobre obrambe imeli veliko razlogov za zadovoljstvo, saj so vodili s 28:21.

V drugi četrtini pa je bilo hitro konec idile Jezernikov. Rakete, ki so znova nastopile brez poškodovanega Kevina Duranta, so začutile svojo priložnost. Ko so naravnale roko pri metih z razdalje, je začela prednost gostiteljev hitro kopneti. Jabari Smith Jr. je bil najbolj vroč pri gostih iz Teksasa, dve trojki je pristavil Dončićev prijatelj, nekdanji Jezernik in Teliček Dorian Finney-Smith. Pri Lakersih je začel šepati odstotek meta iz igre, vse več je bilo tudi izgubljenih žog (9). Rakete so ujele priključek (32:23), po trojki Reeda Shepparda povedle s 35:34, v nadaljevanju pa prednost še povišale na 51:47.

Lakersi, ki so tokrat pogrešali strelski prispevek Luka Kennarda (v prvem polčasu je zgrešil vse tri mete iz igre in kot edini član začetne peterke ostal pri ničli) so v drugi četrtini dosegli zgolj 19 točk. Houston se je strelsko prebudil, v tem delu tekme dal 30 točk in tako odšel na počitek s prednostjo +4. Čeprav so Lakersi zbrali več skokov (21:15), Reaves pa je v slabih 15 minutah prvega polčasa prispeval 11 točk (met iz igre 3/6) in kar šest asistenc, so zapravili prednost.

Dogajanje v dvorani Crypto.com Arena bo tako v drugem polčasu še zelo pestro.

Pred srečanjem:

Luka Dončić je nazadnje igral drugega aprila. Foto: Guliverimage Veteran Kevin Durant bo zaradi poškodbe gležnja izpustil tretjo zaporedno tekmo, tako da ekipa Houston Rockets znova stavi na mlado jedro ekipe. Se pa v dres Los Angeles Lakersov vrača Austin Reaves, ki zaradi poškodbe trebušne mišice ne igra od začetka aprila. Tudi na treningih pet na pet ta teden ni imel nobenih težav, je pred peto tekmo serije med Houstonom in Los Angelesom na ESPN poročal Shams Charania. Še naprej pa so Los Angeles Lakers brez Luke Dončića in očitno bodo še kar nekaj časa.

"Slišim, da je pot okrevanja počasna. Če se bodo Lakers uvrstili v drugi krog in se pomerili z Oklahomo, bo Dončić izpustil vsaj še prve tekme te serije. Še vedno ni jasno, kdaj bi se lahko vrnil. Še vedno trenira sam, ni še blizu treningom pet na pet." V torek je Charania govoril, da lahko Dončić izpusti celotno serijo drugega kroga, v sredo zjutraj je torej besede nekoliko spremenil in govori o prvih tekmah te serije.

Seveda pa mora Los Angeles najprej izločiti Houston. Je pa na dobri poti, saj po prvih štirih tekmah vodi s 3:1 v zmagah. Po prvi zmagi Rocketsov sta se ekipi vrnili v Kalifornijo, kjer se je peta tekma začela v četrtek ob 4.00 po srednjeevropskem času. Če bo LeBron James dal kaj več kot skromnih 10 točk, kot jih je na nedeljski tekmi in če bo res igral tudi Reaves, imajo Lakers veliko možnosti, da pred domačimi navijači zaključijo serijo s 4:1.

