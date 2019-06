Druga zaključna žoga za Toronto. Jo bo Kawhi Leonard z druščino izkoristil?

Raptors na krilih izjemnega Kawhija Leonarda letos podirajo mejnike kanadske franšize, priložnost za veliko zmagoslavje so imeli že pred dnevi na peti tekmi finala, a so se prvaki, ti imajo težave s poškodbami – na peti tekmi so dočakali vrnitev in ponovno poškodbo zvezdnika Kevina Duranta -, z izjemno borbenostjo ubranili in izsilili šesto tekmo.

V finalu so Raptors že dokazali, da jim igranje v gosteh ne predstavlja težav, dobili so denimo tretjo in četrto tekmo v Oaklandu.

Liga NBA, finale, 6. tekma:

