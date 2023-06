Čančar z Denverjem na pragu zgodovinskega dosežka

Košarkarji Denver Nuggets so le še zmago oddaljeni od zgodovinskega dosežka. Zasedba Mika Malona namreč lovi prvi naslov v zgodovini franšize. "Zavedamo se, da nismo dosegli še ničesar. Fantom sem po zmagi na četrti tekmi povedal: 'Ne bomo praznovali. Bila je dobra zmaga, naredili smo svoje delo, a ne bomo se veselili, kot da nam je uspelo že kaj velikega'," je po zadnji zmagi v Miamiju povedal Malone. Denver se zdaj vrača na domači parket, kjer je bil v finalu na prvih dveh tekmah polovično uspešen, nato pa je svoje delo izvrstno opravil na Floridi, od koder so se Nuggets vrnili s kar dvema zmagama.

Malone je v strategiji pred peto tekmo, ki bi lahko že bila odločilna, svojim košarkarjem naročil, naj ignorirajo medije in tudi družbena omrežja, da bodo svoje misli ohranili povsem pri svoji nalogi. "Ne poslušajte pohval ljudi in medijev, kako ste odlični, ker to ni še nič. Dobiti moramo še eno tekmo in naše delo bo opravljeno, to nam bo uspelo, če se bomo svoje naloge lotili četrtino za četrtino," je bil jasen Malone.

Mike Malone opozarja, da je vse skupaj daleč od odločenega. Foto: Guliverimage

Čančar na lovu za sanjami Čeprav v stranski vlogi, pa je Vlatko Čančar peti slovenski košarkar, ki se je uvrstil v veliki finale lige NBA. 26-letni Slovenec bo imel v noči na torek priložnost, da se po Benu Udrihu, Rašu Nesteroviću in Saši Vujačiću vpiše v zgodovino ter postane četrti slovenski košarkar z lovoriko lige NBA. V šestih finalih – v enem izmed teh sta nastopila dva Slovenca –, v katerih je imela Slovenija do letos svojega predstavnika, so si slovenski košarkarji v štirih izmed šestih serij nato tudi nadeli šampionski prstan, ki ga prejme zmagovalec lige NBA. Spodletelo je le Goranu Dragiću z Miamijem leta 2020 in Saši Vujačiću leta 2008 z LA Lakers.

Tudi tokrat bodo v zasedbi Denverja ogromno stavili na Nikolo Jokića, ki v končnici naravnost blesti. V povprečju dosega 30,1 točke, 13,3 skoka in 9,8 asistence na tekmo. "Na tekmo se pripravljamo enako kot na vse druge. Osredotočamo se na trening, nismo se sprostili, kar je v tem trenutku najpomembnejše. Ne bo čustveno, to bo le del naše naloge, ki jo moramo opraviti," je bil jasen Jokić.

Jimmy Butler v finalni seriji v povprečju doseže 21,8 točke na tekmo. Foto: Guliverimage

Od svojih nazorov pa pred prvo tekmo za biti ali ne biti ne odstopajo niti pri Miami Heat. "Naša miselnost je še vedno ista – iti tekmo za tekmo. Zdaj smo postavljeni v položaj, ko tekme preprosto moramo dobiti, česar smo sposobni. Nekaj stvari moramo popraviti, a ni nemogoče. Čas je, da gremo na teren in pokažemo, česa smo sposobni," je bil pred tekmo jasen prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler. "Naš fokus je jasen in serijo bomo poskušali znova prestaviti v Miami, stvari se lahko hitro obrnejo," je prepričan trener ekipe s Floride Erik Spoelstra, ki tudi tokrat ne bo mogel računati na ostrostrelca Tylerja Herra, ta se počasi vrača po poškodbi in operaciji roke.

