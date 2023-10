Poseben dan za čustvenega Luko Dončića

Tretja pripravljalna tekma: Torek, 10. oktober, Madrid:

20.45 Real Madrid - Dallas Mavericks

Luko Dončića čaka prav poseben obračun z nekdanjimi soigralci, med drugim Sergiom Llulom in Rudyjem Fernandezom, ob tem pa se bo vrnil na prizorišče, kjer se je začela njegova izjemna košarkarska pot. Navijači Reala so slovenskemu košarkarju že napovedali zelo toplo dobrodošlico, kako priljubljen je v španski prestolnici, pa je jasno, vse odkar je Dončić z Mavsi pristal v Madridu. To bo prva tekma v Madridu po letu 2016, ko je Luka Dončić še v dresu Reala pričakal Oklahomo City Thunder. Še pred tekmo v Madridu so Mavericks odigrali dve pripravljalni tekmi v Abu Dabiju, kjer so dvakrat klonili proti Minnesoti Timberwolves.

Dončić se je v Madridu kalil med leti 2013 in 2018, zdaj pa se v Madrid vrača kot eden najboljših košarkarjev na svetu. Dončić je pred srečanjem spregovoril tudi na posebni novinarski konferenci. "To tekmo sem čakal nekaj mesecev. Zagotovo bo to zame ena najbolj posebnih tekem, če ne celo najpomembnejša. Marku Cubanu sem večkrat dejal, da bi si želel take tekme, in vedno mi je odvrnil, da se bo enkrat zgodila," je povedal vidno zadovoljni Dončić, ki bo z Dallasom danes gostoval v WiZink centru.

"Tukaj sem se naučil vsega – jezika, šolanja, igrati košarko. Če se nekega dne vrnem v Evropo, se bom stoodstotno vrnil samo v Madrid. A ne vem, kakšna bo moja prihodnost," je zatrdil slovenski as, ki je znova spregovoril tudi o razliki med igro v ligi NBA in Evropi. "To sta različni obliki košarke. Že samo igrišče je drugačno, ob tem pa po mojem mnenju v evropski košarki igraš bolj ekipno, vsaka akcija je zelo pomembna," je dejal Dončić.

Prvaki evrolige, košarkarji Real Madrida, so Dallas v tej sezoni pričakali še kot neporažena ekipa, do zdaj so zabeležili štiri zmage v treh tekmovanjih, v katerih so nastopili, medtem ko je bil Dallas na obeh pripravljalnih obračunih precej daleč od uspeha. Ob vrnitvi Dončića v Madrid sta spregovorila tudi nekdanja Dončićeva soigralca in izkušena člana Reala Sergio Llull in Rudy Fernandez. "Luka je odrasel z nami in zdaj je svetovna zvezda, a ostal je enak," je dejal Llull. "Zelo se veselim tega obračuna in dejstva, da se je Luka vrnil domov, ob tem pa bodo naši navijači lahko uživali tudi v obračunu z NBA-ekipo," pa ga je dopolnil Fernandez.

