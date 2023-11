Najboljša napadalna ekipa gosti Milwaukee

Milwaukee Bucks so po sedmih odigranih tekmah pri petih zmagah, Indiana pa je bila na osmih tekmah prav tako uspešna petkrat. Ob tem se Pacers lahko zaenkrat pohvalijo z najbolj učinkovito igro v napadu, saj v povprečju dosežejo 126 točk na tekmo, kar je največ od vseh moštev v ligi. Zablesteli so predvsem na njihovi predzadnji tekmi, na kateri so proti San Antonio Spurs dosegli kar 152 točk in s tem izenačili rekord franšize v doseženih točkah, ki so jih dosegli tudi maja 2021 ob zmagi nad Oklahomo (152:95). Prvi strelec ekip je trenutno Tyrese Haliburton, ki v povprečju dosega 22,9 točke na obračun.

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem bodo naslednjič na delu v noči na soboto, ko bodo na domačem parketu gostili Los Angeles Clippers.

Liga NBA, 9. november:

Lestvica:

