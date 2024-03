Dončić v lovu za novim rekordom, a ...

"Mislim, da enostavno nismo naredili dovolj, da bi ga v obrambi zaustavili," je po zadnjem porazu Miamija proti Dallasa in petemu zaporednemu trojnemu dvojčku Luke Dončića razlagal košarkar Miamija Duncan Robinson. Za Slovenca je bil ob zmagi Dallasa – prvi po treh zaporednih porazih – 71. trojni dvojček v karieri, s petim zaporednim z vsaj 30 doseženimi točkami pa je izenačil rekord Russlla Westbrooka. "Imeli smo več energije in veliko več smo komunicirali. Mislim, da sta bili ti dve stvari največja razloga za našo zmago. Pomembno je, da ostajamo v igri in da igramo na način kot smo na zadnji tekmi z izjemo prve četrtine," je po zmagi dejal Dončić. A nastop prvega strelca lige (34,6 točke na tekmo) je pred gostovanjem pri Detroitu pod vprašajem, saj ima slovenski superzvezdnik težave s komolcem.

Pri Dallasu danes na parketu ne bo Derecka Livelyja II. Foto: Guliverimage

"Moramo biti sposobni izvesti načrt igre, tako kot vedno je pomembna igra v obrambi. Za to se moramo zavestno potruditi, vsi moramo biti povezani. Ne morejo samo trije fantje igrati obrambo, igrati mora vseh pet in to bo prineslo rezultat," je prepričan Jason Kidd. Zaradi osebnih razlogov bo na srečanju z eno najslabših ekip lige zagotovo manjkal Dereck Lively II.

Za Dallas in Detroit bo to prva medsebojna tekma v tej sezoni, Pistons pa so hkrati edina ekipa, s katero Dallas v tej sezoni še ni igral. Mavericks, ki so trenutno na osmem mestu zahoda, bodo lovili svojo 36. zmago v sezoni, na drugi strani je Detroit z desetimi zmagami in 52 porazi na predzadnjem mestu vzhodne konference. Pistons se sicer v srečanje podajajo optimistično, saj so na zadnji tekmi ustavili Brooklyn. Dallas trenutno ne blesti, na zadnjih sedmih tekmah je zmagal le dvakrat.

Liga NBA, 9. marec:

Lestvica: