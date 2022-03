Luka Dončić podira nove mejnike

Luka Dončić je v zadnjem obdobju v izvrstni formi. Pri le 23 letih in v svoji šele četrti sezoni v ligi NBA skoraj na vsaki tekmi podre enega od statističnih mejnikov. Od sezone 1963/64 je na 248 tekmah, kolikor jih je Dončić odigral v ligi NBA, od njega več točk doseglo le osem košarkarjev, med drugim tudi Michael Jordan (8.023), Kareem Abdul-Jabbar (7.896), Shaquille O'Neal (6.766) in LeBron James (6.593).

Dončić na zadnjih 15 tekmah v povprečju dosega 34,1 točke, 10,3 skoka in 8,8 asistence na tekmo. "Lahko bi bilo še bolje, kajne? Mislim, da bi lahko bilo," je o svojih dosežkih dejal Dončić.

Dallas, ki se bori za četrto mesto v zahodni konferenci, čaka obračun z New Yorkom, ki je dobil zadnji dve tekmi. "Mislim, da je velika razlika, če redni del končaš kot četrti ali peti. Če si četrti, imaš v končnici prednost domačega igrišča in to je velika stvar. To nam do zdaj ni uspelo še nikoli, tako da si tega zagotovo želimo," je dejal Dončić. Dallas ima na petem mestu zahoda 40 zmag in 25 porazov, Utah na četrtem pa je pri enakem številu zmag, a ima poraz manj.

Dončić je v izvrstni formi. Foto: Reuters

Dallas čaka na domačo zmago že od leta 2017

Mavs na obračunu z New Yorkom ne bodo mogli računati na pomoč Tima Hardawaya Jr. (poškodba stopala), Franka Ntilikine (bolezen), Marquesejs Chrissa (koleno) in Thea Pinsona. Udeležba Jalena Brunsona, ki je manjkal na zadnji tekmi, je tokrat še negotova. Na torkovem treningu je sicer treniral. Pri Knicks bodo manjkali Nerlens Noel (stopalo), Derrick Rose (gleženj), Cam Reddish (rama), Quentin Grimes (koleno) in Obi Toppin (stegenska mišica), Kembe Walkerja pa ni z ekipo.

New York je sicer zmagal na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni. Dallas je dobil le zadnja dva izmed sedmih medsebojnih obračunov. V Dallasu pa gostitelji New Yorka niso premagali že od 25. januarja 2017.

Liga NBA, 9. marec: 1.00 Charlotte Hornets - Boston Celtics

1.00 Detroit Pistons - Chicago Bulls

1.30 Miami Heat - Phoenix Suns

2.00 Houston Rockets - Los Angeles Lakers

2.00 Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks

2.00 Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder

2.00 New Orleans Pelicans - Orlando Magic

2.30 Dallas Mavericks - New York Knicks

2.30 San Antonio Spurs - Toronto Raptors

4.00 Sacramento Kigns - Denver Nuggets

4.00 Utah Jazz - Portland Trail Blazers

4.30 Los Angeles Clippers - Washington Wizards

Lestvica: