Spektakla v Bostonu in Denverju, kdo bo povedel s 3:2?

V noči na sredo bo v ligi NBA pestro v Bostonu in Denverju. Igrali se bosta peti tekmi konferenčnega polfinala. V obeh serijah je rezultat v skupnih zmagah izenačen na 2:2.

Kelti bodo skušali izkoristiti prednost domačega igrišča proti Philadelphii, ki jih je na zadnji tekmi premagala po dramatičnem podaljšku (116:115), z 42 točkami je blestel James Harden, Vlatko Čančar in soigralci pa se bodo v Koloradu spopadli s Phoenixom. V središču pozornosti bo Nikola Jokić, ki je na zadnji tekmi dosegel 53 točk, a tudi poskrbel za incident. Srb jo je na srečo navijačev Denverja odnesel le z denarno kaznijo. Za goste iz Arizone znova ne bo mogel nastopiti poškodovani Chris Paul.

Nikola Jokić je na zadnji tekmi dosegel kar 53 točk, a so manjkale točke rezervistov Denverja. Dosegli so le 11, rezervisti Phoenixa pa so poskrbeli za 40 točk. Foto: Reuters

Liga NBA, 9. maj

Liga NBA, 2. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Phoenix Suns (4) /2:2/

Golden State Warriors (6) – Los Angeles Lakers (7) /1:3/ Vzhod:

New York Knicks (5) – Miami Heat (8) /1:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (3) /2:2/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

