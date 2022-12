Dončić iz oči v oči z največjim konkurentom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luko Dončića in Dallas čaka lov na 14. zmago v sezoni.

Dallas in Milwaukee bosta tako odigrala še drugi medsebojni obračun v zadnjih dveh tednih. Na prvem v tej sezoni se je zmage s 124:115 veselila ekipa Bucks, ki tokrat ne bo mogla računati na Joeja Inglesa in Wesleyja Matthewsa, medtem ko bo Jason Kidd lahko računal na vse razpoložljive igralce. Košarkarje Dallasa kljub temu v domači dvorani čaka zelo zahtevna naloga, saj je Milwaukee trenutno v odlični formi, Bucks so dobili zadnjih šest izmed sedmih tekem.

V vse boljši formi pa je tudi Giannis Antetokounmpo, ki ob Luki Dončiću velja za enega glavnih favoritov za naziv najkoristnejšega košarkarja lige. Grški orjak je s povprečjem 32,1 točke drugi na lestvici strelcev, takoj za Dončićem, ki se lahko pohvali s povprečjem 32,9 točke na srečanje. "Giannis je najboljši košarkar v ligi NBA v tem trenutku. Skoraj nemogoče ga je ustaviti. Res ga je zabavno gledati na parketu, a malo manj, ko igraš proti njemu," je po prvi medsebojni tekmi dejal Dončić.

Boljšo formo pa so v zadnjih tekmah ujeli tudi košarkarji Dallasa, ki so dobili zadnje tri zaporedne tekme, ob tem pa bodo tokrat igrali na domačem parketu, na katerem so v tej sezoni vsaj za razred boljši kot na tekmah v gosteh.

