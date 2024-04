Luka Dončić prvič proti nekdanjemu soigralcu, ki se je javno obregnil ob Slovenca

Košarkarji lige NBA se po kratkem počitku zaradi finala študentske lige NCAA vračajo na parket. V noči na sredo bo odigranih kar 14 tekem. Dallas Mavericks bodo ob 1. uri po slovenskem času gostovali pri Charlottu. Sršeni so že davno zapravili možnosti za nastop v končnici lige NBA, Dallas pa se lahko z zmago dodatno utrdi na petem mestu zahodne konference. Slovenski zvezdnik Luka Dončić se bo pomeril z nekdanjim soigralcem Grantom Williamsom, ki je po februarski selitvi iz Teksasa v Charlotte podal kritiko na račun 25-letnega Slovenca in njegovega načina igre pri Dallasu.

Košarkarjem Dallasa gre v zadnjem obdobju odlično. Na zadnjih 16 tekmah so zmagali kar 14-krat, kar se jim je nazadnje pripetilo v šampionski sezoni 2010/11. Mavericks so v izvrstni formi, z devetimi zmagami na zadnjih desetih tekmah se lahko v tem trenutku v ligi NBA pohvalijo le še Los Angeles Lakers. Jezernikom pa na lestvici ne kaže tako dobro kot Dallasu, tako da si bodo pot do končnice očitno morali priigrati v dodatnih kvalifikacijah (play-inu).

Varovanci Jasona Kidda bi se mu lahko izognili, za zdaj so na ''varnem'' petem mestu zahodne konference, tako da se jim nasmiha neposreden preboj v končnico ligo NBA. Lani so jo izpustili, predlani pa so presenetili s prebojem v konferenčni finale. Sodeč po zadnjih predstavah, ki jih ponujajo, še bolj pa glede na harmonijo, pozitivno energijo in nesebičnost, s katero izstopata zlasti največja zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving, bi lahko Mavericks prišli zelo daleč tudi v tej sezoni.

Dallas ni imel tako uspešnega niza na 16 tekmah že vse od šampionske sezone 2010/11. Foto: Reuters

Do konca rednega dela bodo odigrali še štiri tekme, od tega tri v gosteh. Prvi cilj Kiddove čete pa je, da se z novo zmago še približajo neposredni uvrstitvi v končnico. Na gostovanju pri v tej sezoni zelo skromnem Charlottu (19-59), ki ima drugi najslabši izkupiček v ligi NBA, so veliki favoriti. Če jim ne bi bilo treba igrati play-ina, bi si lahko privoščili dodaten počitek, to pa jim bi bilo v veliko pomoč, saj bi se lažje na parket vrnil trenutno poškodovani Dereck Lively II. Mladi center bo danes manjkal pri Dallasu, tako bo vse do konca rednega dela, morda pa prvič po mesecu dni nastopi Josh Green, ki je zacelil poškodbo gležnja. Vprašljiv je tudi nastop Maxija Kleberja.

Williamsa zmotila igra, v kateri izstopa Dončić

V dvorani Spectrum Center v Charlottu bosta posebne pozornosti deležna Luka Dončić, prvi strelec (33,9 točke) in drugi podajalec (9,8 asistence) lige NBA, ter Kyrie Irving, najboljši igralec zadnjega tedna zahodne konference.

Obeta se čustven večer za P.J. Washingtona, ki je podobno kot Daniel Gafford s svojim zimskim prihodom pomagal Dallasu do dviga kakovosti in boljših rezultatov. Ne le v napadu, ampak tudi obrambi. Washington se je februarja preselil v Teksas prav iz Charlotta, kjer je branil barve sršenov pet let zapored, v obratno smer pa sta se odpravila Seth Curry in Grant Williams. Zadnji, znan po ostrem jeziku in vzkipljivosti, v Dallasu ni upravičil pričakovanj.

Grant Williams se je pozimi iz Dallasa, kjer je sodeloval tudi z Luko Dončićem, preselil v Charlotte. Foto: Guliverimage

Še več, po prvi tekmi, ki jo je odigral za Charlotte, je proti Dončiću ustrelil kar nekaj strupenih puščic. Dejal je, da zdaj uživa ob igranju za Charlotte v dresu, kjer je pomembno ime na prsih ne pa tisto, ki je na hrbtni strani. Dodal je tudi, da je srečen, ker je postal del ekipe, ki si resnično želi zmagati, ter da obožuje način igre, v katerem se lahko vsi dotaknejo žoge, premikajo, vtekajo in dosegajo koše. S tem je dal vedeti, da ga je motil način igranja v Dallasu, kjer drži vajeti v večini napadov prvi zvezdnik Dončić. To mu ni bilo všeč.

Tokrat se bo prvič pomeril z Ljubljančanom, odkar nista več soigralca. Na zadnji tekmi je izgubil proti Oklahoma Cityju (118:121), z 19 točkami pa je bil prvi strelec ekipe. V zadnjem obdobju se navaja tudi na igranje v nižji peterki Hornetsov, kjer opravlja vlogo na igralnem položaju ''pet'', najbližje košu.

Grant Williams nosi pri Charlottu dres s številko 2. Pri Dallasu je imel "trojko". Foto: Reuters

V Dallasu je blestel Ball, a ... Dallas je v tej sezoni doma ugnal Charlotte s 124:118. Dvoboj je bil odigran 24. novembra 2023. Luka Dončić je prispeval 23 točk, pri gostih pa je blestel LaMelo Ball. Dosegel je trojni dvojček in dal 30 točk (trojke 5/10), na smolo Charlotte pa je že nekaj mesecev odsoten. Zaradi poškodbe desnega gležnja je tako že končal sezono.

