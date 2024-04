Košarkarji lige NBA so se po kratkem počitku zaradi finala študentske lige NCAA vrnili na parket. V noči na sredo bo odigranih kar 14 tekem. Dallas Mavericks so na gostovanju pri Charlottu upravičili vlogo favorita. Bili so za razred ali dva boljši od tekmeca (130:104), se z že 49. zmago v tej sezoni utrdili na petem mestu zahodne konference, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je znova blestel. Dosegel je nov trojni dvojček (39 točk, 12 skokov in 10 asistenc), zadel kar osem trojk in poskrbel za kopico atraktivnih potez. Postal je tudi nov rekorder franšize, saj je dosegel največje število točk v sezono v zgodovini kluba!

Charlotte Hornets : Dallas Mavericks 104:130 (18:36, 47:69, 83:97)

Najboljši strelci: Bridges 22, Miller 21, Bertans 13 (trojke 3/7), Williams 12, Mann 11; Dončić 39, Gafford 26 (met iz igre 12/12), 7 sk., Irving 18 (met iz igre 6/15), 9 as., 8 sk., 3 blok., Hardaway Jr. 15, Kleber 10

Učinek Luke Dončića: 39 točk (za tri 8/17, za dve 5/8, prosti meti 5/7), 12 sk., 10 as., 1 blok., 4 izg. žoge v 34 minutah in 45 sekundah

Košarkarji Dallasa so uresničili cilj. V zadnjem obdobju so v izjemni formi, na zadnjih 17 tekmah so zmagali kar 15-krat, po prepričljivi zmagi nad Charlotte Hornets (130:104) pa so oddaljeni le še milimetre od zagotovitve neposrednega preboja v končnico lige NBA. Če bi v noči na sredo izgubil eden izmed najbližjih zasledovalcev, Phoenix (gosti LA Clippers) oziroma New Orleans (gostuje pri Portlandu), bi si Dallas zagotovil najmanj šesto mesto že tri tekme pred koncem rednega dela! To bi bil velikanski uspeh, ki bi trenerju Jasonu Kiddu pomagal, da racionalno razporedi moči in pričaka izločilni del v najboljši možni podobi.

Vrhunci dvoboja v Charlottu:

Navijači Dallasa so lani pogrešali nastope v končnici, saj so njihovi ljubljenci na čelu z dvojcem LuKai (Luka Dončić in Kyrie Irving) po ponesrečenih spomladanskih nastopih ostali praznih rok. Predlani so košarkarji Dallas bolj prijetno razvajali privržence, ko so presenetili košarkarski svet s prebojem v konferenčni finale. Takrat še brez Irvinga.

Sodeč po zadnjih predstavah, ki jih ponujajo, še bolj pa glede na harmonijo, pozitivno energijo in nesebičnost, s katero izstopata zlasti največja zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving, bi lahko Mavericks prišli zelo daleč tudi v tej sezoni. To je dokazala tudi prepričljiva zmaga proti Charlottu. To je bila še ena v nizu kakovostnih predstav Kiddove čete, pri kateri pa je izstopal občutek, kot da Dallas igra le toliko, kot je potrebno za zanesljivo zmago. In da bi lahko igral še veliko bolje.

Luka Dončić je več kot polovico vseh točk dosegel v prvi četrtini (21 od 39) in dokazal, da mu v tem trenutku, kar se tiče strelcev v ligi NBA s tako stalno formo v tej sezoni, ni para. Foto: Guliverimage

Dokaz več, da je Dončić v življenjski formi

Luka Dončić se je poigraval z obrambo Charlotta. Foto: Reuters Kakorkoli, na gostovanju v Charlottu je bil veliko boljši od gostiteljev, ki jim v tej sezoni ne cvetijo rožice. To je bila še ena v nizu tekem, na kateri je Luka Dončić dokazal, kako se v tej sezoni nahaja v življenjski formi. Znova, že desetič v karieri, je v prvi četrtini dosegel vsaj 20 točk in 5 skokov, na koncu pa imenitno predstavo kronal z novim trojnim dvojčkom. Že 21. v karieri, kar je nov rekord slovenskega virtuoza.

Dvoboj v Charlottu pa si bo zapomnil še po nečem. To je bila tekma, na kateri je podrl 40 let star rekord franšize, ki si ga je lastil Marc Aguirre. Dosegel je namreč največje število točk v rednem delu sezone in se zapisal v zgodovini Dallas Mavericks. V njej si lasti že mnoge rekorde, od 10. aprila 2024 dalje pa se je podpisal pod še enega veličastnega, ki so zasluži poseben poklon. To namreč v vseh bogati zgodovini ni uspelo niti legendarnemu Dirku Nowitzkemu.

Dončić si bo kaj kmalu zagotovil še eno posebno mesto v zgodovini franšize, saj bo postal prvi košarkar Dallas Mavericks, ki bo končal redni del kot kralj strelcev.

Luka Dončić je novi rekorder Dallas Mavericks:

With his seventh 3-pointer of the game at the 10:04 mark of the third quarter, Luka Dončić has reached 2,332 points on the season and surpassed Mark Aguirre's single-season franchise scoring record (2,330 in 1983-84). pic.twitter.com/irkik0DaKQ — Mavs PR (@MavsPR) April 10, 2024

Njegovo povprečje, na tekmo dosega 34 točk, je več kot potrdil na gostovanju v Severni Karolini. Z 39 točkami, zadel je kar osem trojk, 12 skoki in 10 asistencami je ponudil še razlog več, da bi ga še resneje upoštevali v izboru za dobitnika priznanja MVP igralca rednega dela sezone, obenem pa Dallasu pomagal do tistega, kar najbolj obožuje. Do zmagovitega niza in dobre uvrstitve na lestvici, ki v tem trenutku ponuja srečanje v 1. krogu končnice s starimi znanci, kar se tiče izločilnega dela. Z LA Clippers.

V prvi četrtini dosegel več kot točk kot Charlotte!

Grant Williams je imel v obrambi veliko težav z Danielom Gaffordom. Foto: Reuters V dvorani Spectrum Center v Charlottu je bil posebne pozornosti deležen P.J. Washington, ki je podobno kot Daniel Gafford s svojim zimskim prihodom pomagal Dallasu do dviga kakovosti in boljših rezultatov. Ne le v napadu, ampak tudi obrambi. Washington se je februarja preselil v Teksas prav iz Charlotta, kjer je branil barve sršenov pet let zapored, v obratno smer pa sta se odpravila Seth Curry in Grant Williams. Zadnji, znan po ostrem jeziku in vzkipljivosti, v Dallasu ni upravičil pričakovanj.

Še več, po prvi tekmi, ki jo je odigral za Charlotte, je proti Dončiću ustrelil kar nekaj strupenih puščic. Dejal je, da zdaj uživa ob igranju za Charlotte v dresu, kjer je pomembno ime na prsih ne pa tisto, ki je na hrbtni strani. Dodal je tudi, da je srečen, ker je postal del ekipe, ki si resnično želi zmagati, ter da obožuje način igre, v katerem se lahko vsi dotaknejo žoge, premikajo, vtekajo in dosegajo koše. S tem je dal vedeti, da ga je motil način igranja v Dallasu, kjer drži vajeti v večini napadov prvi zvezdnik Dončić. To mu ni bilo všeč.

Luka Dončić je dosegel že 77. trojni dvojček v karieri. Na večni lestvici se je na osmem mestu izenačil z Jamesom Hardnom:

Luka Dončić notched 39 points, 12 rebounds and 10 assists tonight against the Hornets, marking the 77th career triple-double for No. 77.



Dončić tied James Harden for the eighth-most triple-doubles in NBA history (77). pic.twitter.com/7LBmoKDccL — Mavs PR (@MavsPR) April 10, 2024

Tokrat se je Williams prvič pomeril z Ljubljančanom, odkar nista več soigralca, in visoko izgubil. Prepričal se je v to, kako dobro deluje vrhunsko vodeni orkester Dallasa, ki je v Charlottu hitro ušel gostiteljem. Dončić je bil najbolj razigran v uvodni četrtini, ko je ob odličnem metu iz igre zadel kar pet trojk.

V prvi četrtini je dosegel kar 21 točk, dodal 7 skokov, 2 asistenci in za piko na i še atraktivno blokado. Vse skupaj je oddelal brez izgubljene žoge, Dallas je ušel tekmecu za ogromno število točk (36:18), Dončić pa je dosegel več točk kot celotna ekipa Charlotte skupaj! In ne le to, ujel je celo skoraj toliko skokov (7) kot vsi Hornetsi skupaj (8).

Kmalu bo rekorder tudi Gafford

Luko Dončića je pokrival tudi Miles Bridges. Foto: Reuters V drugi četrtini je sledil počitek slovenskega asa. Takrat se je že standardno prebudil Kyrie Irving, dosegel prve točke na tekmi. Takrat je prvo in na presenečenje številnih tudi edino točko na tekmi pristavil P.J. Washington. Očitno ga je v dvorani, kjer je prebil pet let in jo pozna kot lastno dlan, zdelala prevelika želja po dokazovanju. Iz igre je namreč zgrešil vseh sedem metov (od tega kar šest za tri točke) ter ob enem zadetem prostem metu, a tudi standardno kakovostnem prispevku v obrambi, končal dvoboj pri za zanj netipični eni točki.

Dončić je v igro vstopil po petih minutah počitka, Dallasu pa pomagal, da je odšel na premor z lepo prednostjo 69:47 (+22). Ob polčasu je imel v žepu že 27 točk, 7 skokov in 5 asistenc, tako da je dišalo po novem trojnem dvojčku.

Za Dallas ni dvoma. "Pravi MVP" je Luka Dončić:

History continues for @luka7doncic 🪄



With this 🪣, LD breaks the Mavs single-season record for points.#PraviMVP pic.twitter.com/mWvIxKjWAF — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 10, 2024

V drugi polčas je vstopil v svojem slogu, z novo trojko, s katero je tudi postavil nov rekord franšize, saj je po številu doseženih točk v tej sezoni popravil 40 let star presežek Marca Aguirreja. Osredotočal se je tudi na asistence Danielu Gaffordu, ki se je odlično privadil na igro Charlotta s petimi nižjimi igralci ter marljivo izkoriščal svojo višino in fizično moč. Bil je znova nezgrešljiv iz igre. Zadel je vseh 12 metov, končal srečanje pri osebnem strelskem rekordu (26), kaj kmalu pa se bo v almanah franšize vpisal še kot prvi košarkar Dallasa, ki je končal sezono z najbolj natančnim metom iz igre. Visoka prednost je malce uspavala Kiddove izbrance, ki so ob malce slabšem zaključku tretje četrtine dovolili gostiteljem, da so se približali na 14 točk zaostanka (83:97).

Sršeni prišli najbližje na -11

V zadnji četrtini so na krilih trojk Brandona Millerja, Milesa Bridgesa in Davisa Bertansa za kratek čas dvignili občinstvo na noge. Znižali so na -11, bližje pa ni šlo. V igro se je namreč po petih minutah počitka v zadnji četrtini vrnil Dončić in se tako izkazal, da je po izjemni navezi z Gaffordom, ko je zbral še dvomestno število asistenc, dosegel 21. trojni dvojček v tej sezoni. Tako veliko jih ni zbral še nikoli v karieri. Prednost je bila tako visoka, da je štiri minute pred koncem skupaj s preostalimi člani udarne peterke odšel na klop in sklenil dvoboj.

Zdaj je Luka Dončić pri številu trojnih dvojčkov, ki se ujema z njegovo številko na dresu (77):

Za las je zgrešil trojni dvojček s 40 doseženimi točkami, a ga to ni niti najmanj zmotilo. Vesel je in zadovoljen, da Dallas ohranja tako dobre rezultate, s katerimi si polni samozavest in dokazuje, kako bi se lahko v tej sezoni uvrstil še visoko. Po koncu dvoboja se je zapletel v pogovor s Srbom Vasilijem Mičićem, ki je podobno kot on v preteklosti prejel priznanje za MVP igralca evrolige, pozdravil je tudi nekdanjega soigralca Setha Curryja, ki zaradi poškodbe ni igral, že pred srečanjem pa se je objel z Williamsom, ki je bil z 12 točkami četrti najboljši strelec poražene ekipe.

Kako sta se pred tekmo pozdravila nekdanja soigralca Luka Dončić in Grant Williams:

Luka Doncic and Grant Williams before facing off for the first time since the midseason trade involving the Dallas Mavericks and Charlotte Hornets. pic.twitter.com/EDq1HjmMEk — Grant Afseth (@GrantAfseth) April 9, 2024

V Dallasu je blestel Ball, a ... Dallas je v tej sezoni doma ugnal Charlotte s 124:118. Dvoboj je bil odigran 24. novembra 2023. Luka Dončić je prispeval 23 točk, pri gostih pa je blestel LaMelo Ball. Dosegel je trojni dvojček in dal 30 točk (trojke 5/10), na smolo Charlotta pa je že nekaj mesecev odsoten. Zaradi poškodbe desnega gležnja je tako že končal sezono.

Liga NBA, 9. april:

Lestvica: