Srb občudoval Dončića že kot 14-letnega dečka

Košarkarji Dallasa so odlično vstopili v novo sezono. Na sedmih tekmah so izgubili le enkrat, pa še to proti branilcem naslova Denverju v gosteh. Luko Dončića spremlja razkošna statistika, tako da se v najrazličnejših analizah že pojavlja kot eden najresnejših kandidatov za osvojitev prestižnega priznanja MVP igralca rednega dela.

Dallas Mavericks v tej sezoni blesti zlasti v zadnjih četrtinah. Foto: Reuters

Pri Dallasu gre vedno bolje tudi Kyrieju Irvingu, Mavericks pa so najbolj prepričljivi zlasti v zadnji četrtini, kjer so v zadnjem tednu zasenčili tako Charlotte kot tudi Orlando. Na obeh tekmah so zaostajali že za 15 točk, a nato zaigrali odlično v drugem delu, ujeli zaostanek in na koncu premagali tekmeca. Na zadnji tekmi so v drugem polčasu dovolili Orlandu zgolj 36 točk in nakazali, da bi lahko v tej sezoni naredili ogromen kakovosten premik navzgor, kar zadeva trdnost obrambe.

Rajaković: Bil je takšen, kot je zdaj

Darko Rajaković je 44-letni srbski košarkarski trener. Ima bogate izkušnje z ligo NBA, kjer je bil več sezon pomočnik, trenutno pa opravlja vlogo prvega trenerja Toronta. Foto: Reuters V noči na četrtek, tekma se bo po slovenskem času začela ob 2.30, bo v Teksasu gostoval Toronto. Njegov trener je Srb Darko Rajaković. Ko je pred davnimi leti v Španiji vodil četrtoligaški klub Espacio Torrelodones, kjer je razvijal mlade igralce, je v dresu madridskega Reala že opazoval izstopajoče predstave Dončića.

Ko so ga novinarji iz Toronta pred tekmo v Dallasu vprašali, kako se spominja Dončića kot 14-letnega dečka, je srbski strateg dejal: ''Bil je isti. Natanko takšen, kot je zdaj. Bil je nasmejan, užival je v igri, oboževal je tekme, bil tekmovalen in hotel zmagovati. Že takrat se je videlo, da je pred njim bogata kariera. Da je nekaj posebnega,'' je Rajaković zaupal, kako ga je Ljubljančan, danes eden najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu, očaral že pred desetletjem.

Dennis Schroder making sure coach Darko Rajakovic is talking only positive stuff about him 😅



🎥 @Raptors pic.twitter.com/TgPrpBSMlG — BasketNews (@BasketNews_com) November 8, 2023

Ko je Rajaković prejel še vprašanje, ali spada Dončić med najboljše evropske košarkarje vseh časov, je pogovoru z velikim zanimanjem prisluškoval Dennis Schröder, Nemec, ki je letos pomagal reprezentanci do naslova svetovnega prvaka. ''Luka je še mlad, a je na dobri poti, da postane eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov. Ne bi pa odpisal niti Nikole Jokića,'' je dejal Srb, ki je nato v šali, ko je videl, da je v bližini tudi Schröder, javno pohvalil tudi njega.

Scottie Barnes je na zadnjih šestih tekmah presegel mejo 20 točk. Kako se bo izkazal v Dallasu? Foto: Reuters

V taboru Dallasa, ki v tej sezoni na domačem parketu še ni izgubil tekme, je vprašljiv nastop Nemca Maxija Kleberja. Ima težave s prstom na desni nogi. Pri Torontu še ni jasno, ali bo nared za srečanje Precious Achiuwa. V tej sezoni izmed njegovih soigralcev najbolj izstopa Scottie Barnes. Na tekmo daje 22,6 točke, njegov met iz igre je 51,3-odstoten. Mejo 20 točk je prebil na zadnjih šestih tekmah.

Liga NBA, 8. november:

Lestvica: