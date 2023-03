Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić s soigralci Dallas Mavericks po torkovi zmagi v sredo gostuje pri New Orleans Pelicans.

Košarkarji Dallas Mavericks bodo po torkovi zmagi nad Utah Jazz (120:116), ob kateri je odpor tekmecev ob koncu strl Kyrie Irving, v sredo znova na delu. Luka Dončić, ki po novem ni več najboljši strelec lige NBA, Joel Embiid ga je prehitel za dve tisočinki točke, bo novo pomembno zmago v boju za končnico iskal v New Orleansu. Telički bodo pod košem pogrešali Maxija Kleberja in JaValeja McGeeja, vprašljiv pa je nastop Reggieja Bullocka.

Pred Dallas Mavericks je druga tekma back-to-back. Po torkovem obračunu na domačem parketu in zmagi nad Utah Jazz, s katero je ekipa iz Teksasa sklenila najdaljši niz domačih tekem v tej sezoni (šest), bo peto moštvo zahodne konference gostovalo pri New Orleans Pelicans.

Luka Dončić in soigralci bodo na gostovanju poskušali vknjižiti 35. zmago sezone, še kako pomembno v boju za končnico. Moštva na zahodu so na lestvici zelo blizu. Peti Dallas je pri 34 zmagah, njihov večerni gostitelj pa je na 11. mestu zahoda pri 31 (toliko jih ima tudi 13. Utah). Dallas bo na gostovanju oslabljen pod košem, saj bosta manjkala Nemec Maxi Kleber in Američan JaVale McGee, vprašljiv pa je tudi nastop Reggieja Bullocka, ki si je proti Utahu poškodoval mišico.

Embiid prehitel Dončića za dve tisočinki točke

Zanimivo je, da je Dončić po tekmi z Utahom, na kateri je dosegel 29 točk, izgubil prvo mesto na lestvici najboljših strelcev sezone. Prehitel ga je Kamerunec Joel Embiid, ki je na zadnji tekmi Philadelphia 76ers prispeval 39 točk, s tem pa poskrbel, da je njegovo povprečje točk za pičli dve tisočinki boljše od 24-letnega Slovenca! Embiid v povprečju na tekmo dosega 33,288 točke, ponos slovenske košarke pa 33,286. 76ers v tem večeru počivajo, tako da bi Dončić v primeru nadpovprečne strelske predstave v New Orleansu znova prevzel vodilni položaj.

Najboljši strelci lige NBA v tej sezoni: 1. Joel Embiid (Philadelphia) 33,288

2. Luka Dončić (Dallas) 33,286

3. Damian Lillard (Portland) 32,4

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 31,2

5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) 31,2

Denver Nuggets, pri katerem izstopa Nikola Jokić, gosti Chicago Bulls. Foto: Reuters

Vodilna ekipa zahoda Denver Nuggets bo niz zmag na število pet poskušala podaljšati na domačem terenu, kjer bo gostoval Chicago Bulls, ki se je pred dobrim tednom za sodelovanje zahvalil slovenskemu veteranu Goranu Dragiću (ta na krstni nastop v dresu Milwaukee Bucks še čaka, saj čuti bolečine v levem kolenu). Večerni nastop člana Denverja Vlatka Čančarja, ki je utrpel zvin zapestja, je pod vprašajem.

Aktualni podprvaki iz Bostona bodo niz treh porazov poskušali končati doma proti Portland Trail Blazers.

