Dvojni udarec za Dallas. Boleč poraz v New Orleansu in poškodba Luke Dončića.

Košarkarji Dallasa so ostali praznih rok na gostovanju v New Orleansu (113:106), za dodatne skrbi pa je poskrbela poškodba Luke Dončića, ki je zaradi bolečin v levi stegenski mišici zapustil igrišče še pred koncem tretje četrtine, nato pa se ni več vrnil na parket. Do takrat je ob skromnem metu iz igre (4/14) prispeval 15 točk in 8 asistenc. Pri gostiteljih je bil junak srečanja CJ McCollum (32 točk), ki je v zadnjih minutah, katere je zaznamoval nor festival trojk na obeh straneh, dosegel 13 zaporednih točk za New Orleans.

New Orleans Pelicans : Dallas Mavericks 113:106 (24:24, 59:43, 83:65)

McCollum 32, Murphy III 16, Hayes in Jones 14, Ingram 12; Irving 27, Hardaway Jr. 17, Dončić in Wood 15, Powell 12, Hardy 11

Učinek Luke Dončića: 15 točk (met za tri 1/5, met za dve 3/9, prosti meti 6/8), 3 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 28 minutah

Mojstrska asistenca Dončića, ki jo je izkoristil Powell:

Luka dishing early in New Orleans 👀



Mavs-Pelicans | Live on ESPN pic.twitter.com/3IfT9AUDhv — NBA (@NBA) March 9, 2023

Kako je Dončić pred tekmo v New Orleansu osrečil oboževalce:

A lot gets monotonous during an 82-game NBA season, but watching young kids’ awestruck reactions after interacting with Luka Doncic never does. pic.twitter.com/TRnD0VrGWL — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 8, 2023

Košarkarji Dallasa v New Orleansu:

Košarkarji Dallasa igrajo drugo zaporedno tekmo v dveh dneh. Luka Dončić je takšna srečanja po začetku decembra izpuščal, tokrat pa bo nastopal. Trener Jason Kidd noče ničesar prepustiti naključju, saj je nastopilo obdobje najbolj pomembnih tekem, Mavericks pa si zaradi hude konkurence, ki vlada v zahodni konferenci, ne sme privoščiti slabših rezultatov. Po torkovem obračunu na domačem parketu in zmagi nad Utah Jazz, s katero je ekipa iz Teksasa sklenila najdaljši niz domačih tekem v tej sezoni (šest), trenutno petouvrščeno moštvo zahodne konference gostuje pri New Orleans Pelicans.

Dallas je oslabljen pod košem, saj bosta manjkala Nemec Maxi Kleber in Američan JaVale McGee, Mavericks pa bodo pogrešali tudi Reggieja Bullocka, ki si je proti Utahu poškodoval mišico. Pri gostiteljih ni mladega zvezdnika Ziona Williamsona, ki v ligi NBA nima sreče zdravjem. Na parketu ga ni bilo vse od začetka januarja, tokrat pa se mu zaradi poškodbe stegenske mišice obeta še vsaj dvotedenska odsotnost. Zaradi zdravstvenih težav pri New Orleansu manjkajo tudi Jose Alvarado, EJ Liddell in Larry Nance Jr.

Ja Morant bo izpustil vsaj še štiri tekme Ja Morant je zakuhal incident v Glendalu, predmestju Denverja. Foto: Reuters Dallas se bo po New Orleansu pomeril dvakrat zapored proti Memphisu, tretjeuvrščeni ekipi zahodne konference. Najprej v gosteh, nato še doma. Grizliji bodo takrat zelo oslabljeni, saj bodo pogrešali prvega zvezdnika Jaja Moranta. Eden najbolj atraktivnih košarkarjev lige NBA, ki na igrišču navdušuje s spektakularnimi zabijanji in izjemnimi fizičnimi sposobnostmi, se je znašel v hudih težavah. 23-letni branilec je lani izrinil Luko Dončića iz začetne peterke zvezdniške tekme All-Star, v karieri pa poskrbel za kar nekaj kontroverznih zapletov in incidentov. Zadnjega je zakuhal po gostovanju pri Denverju, ko je na posnetku v nočnem klubu kazal pištolo. Policija je odredila preiskavo in v sredo sporočila, kako sloviti košarkar ne bo soočen z obtožbami. Ni našla nobenega dokaza, da bi bilo storjeno kaznivo dejanje. So pa iz kluba sporočili, kako Moranta ne bo na parketu na še vsaj naslednjih štirih tekmah Memphisa. Tako bo izpustil četrtkovo tekmo proti Golden Statu, dva dvoboja proti Dallasu in gostovanje v Miamiju.

Embiid prehitel Dončića za dve tisočinki točke

Zanimivo je, da je Dončić po tekmi z Utahom, na kateri je dosegel 29 točk, izgubil prvo mesto na lestvici najboljših strelcev sezone. Prehitel ga je Kamerunec Joel Embiid, ki je na zadnji tekmi Philadelphia 76ers prispeval 39 točk, s tem pa poskrbel, da je njegovo povprečje točk za pičli dve tisočinki boljše od 24-letnega Slovenca! Embiid v povprečju na tekmo dosega 33,288 točke, ponos slovenske košarke pa 33,286. 76ers v tem večeru počivajo, tako da bi Dončić v primeru nadpovprečne strelske predstave v New Orleansu znova prevzel vodilni položaj.

Najboljši strelci lige NBA v tej sezoni: 1. Joel Embiid (Philadelphia) 33,288

2. Luka Dončić (Dallas) 33,286

3. Damian Lillard (Portland) 32,4

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 31,2

5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) 31,2

Denver Nuggets, pri katerem izstopa Nikola Jokić, gosti Chicago Bulls. Foto: Reuters

Vodilna ekipa zahodne konference Denver Nuggets bo niz zmag na število pet poskušala podaljšati na domačem terenu, kjer bodo gostovali Chicago Bulls, ki so se pred dobrim tednom za sodelovanje zahvalil slovenskemu veteranu Goranu Dragiću. Izkušeni Ljubljančan na krstni nastop v dresu Milwaukee Bucks, najuspešnejše ekipe v tej sezoni in enega največjih favoritov za osvojitev naslova, še čaka, saj čuti bolečine v levem kolenu. Večerni nastop člana Denverja Vlatka Čančarja, ki je utrpel zvin zapestja, je pod vprašajem.

Aktualni podprvaki iz Bostona bodo niz treh porazov poskušali končati doma proti Portland Trail Blazers.

