Nadvse pomembna tekma za Dončića in ekipo, LeBron že sklenil sezono

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bi si z zmago nad Portland Trail Blazers že lahko zagotovili prednost domačega igrišča v končnici lige NBA. To jim lahko uspe tudi ob morebitnem porazu, če Utah Jazz izgubijo spopad s Phoenix Suns. Pred nami je vsekakor zanimiva košarkarska noč.

Do konca rednega dela lige NBA Luko Dončića in Mavericks čakata le še dve tekmi. Že v soboto zgodaj zjutraj po slovenskem času se bodo na domačem parketu udarili s Portlandom in z zmago bi si Teksašani že priborili prednost domačega igrišča v končnici lige. Nastop v tej so si priigrali že pred časom, zdaj se borijo le še za čim boljše izhodišče. V igri je tudi tretje mesto na Zahodu, ki ga trenutno zasedajo Golden State Warriors. S petega mesta Dallas ogroža le še Utah, ki pa ga ponoči po slovenskem času čaka obračun s trenutno najboljšo ekipo lige, Phoenix Suns.

Dallas se bo tokrat pomeril s Portlandom, trinajstim moštvom Zahoda, ki nima več nobenih možnosti za preboj v "play-off", zmage pa ni okusilo že devet tekem. V tej sezoni sta se ekipi pomerili dvakrat, obakrat je zmagal Dallas, 28. decembra lani s 132:117 in 27. januarja letos s 132:112. Obakrat v gosteh. Na decembrski tekmi Dončić ni igral, na januarski pa je zablestel s trojnim dvojčkom, dosegel je 15 točk, tem pa dodal še 10 skokov in 15 asistenc.

Zadnja tekma rednega dela Dončića in ekipo čaka v ponedeljek zjutraj po slovenskem času (3.30), ko se bodo doma pomerili še s San Antonio Spurs.

LeBron James predčasno sklenil sezono Košarkarski zvezdnik LeBron James je zaradi poškodbe gležnja predčasno sklenil sezono v dresu Los Angeles Lakers, so v izjavi za javnost sporočili jezerniki. James se s svojim moštvom ni uvrstil v končnico, levi gleženj pa si je poškodoval 27. marca. Takrat so bili Lakers še v boju za tako imenovani play-in, oziroma dodatne tekme za nastop v končnici. S serijo porazov, ta trenutno znaša osem tekem, pa je postalo jasno, da jezernikov v letošnji končnici ne bo. James je v tej sezoni sicer drugi najboljši strelec lige, na tekmo v povprečju dosega 30,3 točke in ostaja v igri za naziv najboljšega strelca. Trenutno je pred njim le Joel Embiid (Philadelphia 76ers), ki ima še za desetinko odstotka boljši izkupiček. Vse to pa je slaba uteha za 37-letnega zvezdnika iz Akrona, saj se z zvezdniškima soigralcema Anthonyjem Davisom in Russellom Westbrookom ni upravičil visokih pričakovanj javnosti pred začetkom sezone. Dve tekmi pred koncem rednega dela imajo jezerniki razmerje zmag in porazov 31-49 ter zasedajo 11. mesto v zahodni konferenci, v celotni ligi pa ima le sedem moštev slabši izkupiček. STA

Liga NBA, 8. april: 1:00, Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 1:00, Washington Wizards – New York Knicks 1:30, Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 1:30, Toronto Raptors – Houston Rockets 2:00, Chicago Bulls – Charlotte Hornets 2:00, Miami Heat – Atlanta Hawks 2:30, Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 3:30, Utah Jazz - Phoenix Suns 4:30, Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder

