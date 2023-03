Dončić proti ekipi, ki mu lahko vzame končnico

Še eno težko delo za Dallas v boju za končnico lige NBA: neposredni tekmec Utah. Mavericks imajo na sedmem mestu zahodne konference 33 zmag in 32 porazov, Jazz pa na devetem 31 zmag in 34 porazov. Pomerili so se že pred mesecem dni, ko je Dallas slavil s 124:11. Takrat je bil prvi strelec Utaha Jordan Clarkson s 26 točkami. Na zadnjih tekmah je pri njih zelo vroč Lauri Markkanen (povprečje 21,3 točke na tekmo), ki pa bo zaradi težav s hrbtom tekmo najverjetneje izpustil. Ne eni ne drugi trenutno niso v vrhunski formi, saj so na zadnjih desetih tekmah izgubili šestkrat.

Liga NBA, 7. marec:

Lestvica: