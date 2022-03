Luka Dončić pod vprašajem

Če so bili slovenski košarkarji na sobotni tekmi Dallasa razočarani, saj na slovenskem večeru v Teksasu Ljubljančan ni zaigral, pa bi v noči na torek lahko znova prišli na svoj račun, a bo odločitev o nastopu Slovenca padla tik pred tekmo. Dallas bo v American Airlines areni lovil peto zaporedno zmago, vendar bo naloga vse prej kot lahka, saj se bodo Mavs pomerili z Utah Jazz, ki je bila zadnja ekipa, ki je pred zmagovitim nizom uspela ugnati Dallas. Jazz so bili 26. februarja v domači dvorani boljši s 114:109. Za Utah bo to peto zaporedno gostovanje, na zadnjem so ugnali Oklahomo.

Dallas je trenutno z 39 zmagami in 25 porazi na petem mestu zahoda, z morebitno zmago pa bi se močno približali današnjemu tekmecu, ki je trenutno četrti s 40 zmagami in 23 neuspehi.

Liga NBA, 7. marec: 1.00 Detroit Pistons - Atlanta Hawks

1.00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls

1.30 Miami Heat - Houston Rockets

2.00 Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers

2.30 Dallas Mavericks - Utah Jazz

2.30 San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers

3.00 Denver Nuggets - Golden State Warrios

4.30 Sacramento Kings - New York Knicks

