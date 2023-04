Bo Dončiću uspel čudež?

V košarkarski ligi NBA sta do konca rednega dela tekmovanja na sporedu le še dva kroga, Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks pa lovijo še zadnji vlak za končnico. A informacije iz tabora Teksašanov so skrb vzbujajoče, s Chicago Bulls se bodo spopadli brez Kyrieja Irvinga, Josha Greena, Tima Hardawayja jr., Maxija Kleberja in Christiana Wooda. Tekmo proti Chicagu morajo nujno dobiti in obenem računati na pomoč Memphis Grizzlies v dvoboju z Oklahoma City Thunder (ta bo v nedeljo).

Matematika je za Dallas Mavericks in Luko Dončića jasna, zadnji tekmi rednega dela – v noči na soboto proti Chicago Bulls in v nedeljo zjutraj proti San Antonio Spurs – morajo Mavericks dobiti, obenem pa mora Oklahoma v nedeljo izgubiti svojo zadnjo tekmo rednega dela proti Memphis Grizzlies. Dallas je z 38 zmagami in 42 porazi na enajstem mestu zahodne konference, Oklahoma (39-42) je na desetem, zadnjem, ki še vodi v play in, razigravanje za mesto v končnici.

Že v soboto zjutraj po slovenskem času Mavericks čaka neugoden tekmec, Chicago, ki si je že zagotovil mesto na turnirju play in, za nameček pa glavni trener Dallasa Jason Kidd tokrat ne bo mogel računati na Kyrieja Irvinga (poškodba desnega stopala), Josha Greena (počitek), Tima Hardawayja jr. (levi gleženj), Maxija Kleberja (desna zadnja loža) in Christiana Wooda (počitek). Ob porazu bo sezone za Dallas konec v nedeljo, z Oklahomo imajo namreč slabši izid iz medsebojnih tekem, tudi ob izenačenem številu zmag in porazov, bi Thunder ostali pred njimi.

Kyrie Irving (right foot injury recovery), Josh Green (rest), Tim Hardaway Jr. (left ankle soreness), Maxi Kleber (right hamstring injury recovery) and Christian Wood (rest) will all miss tonight’s game against the Bulls. — Mavs PR (@MavsPR) April 7, 2023

Na končnico pa se že pripravljata preostala slovenska legionarja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Goran Dragić in Vlatko Čančar sta zdaj že uradno člana zmagovalcev obeh konferenc, Milwaukee Bucks na vzhodu in Denver Nuggets na zahodu. Slovenca sicer na tekmah pobirata drobtinice. Dragić lahko na nove računa v noči na soboto, ko bodo Bucks doma gostili Memphis, Čančarja in Denver pa zadnja tekma čaka v nedeljo pri Utah Jazz.

Memphis (50-30) se sicer bori za drugo mesto na zahodu in s tem boljše izhodišče v končnici, ogrozijo ga lahko še Sacramento Kings (48-32), ki imajo boljši medsebojni izkupiček, kar bi lahko v zadnjem krogu v nedeljo vplivalo tudi na končni izkupiček Dallasa. Memphis bi ob morebitnem porazu proti Milwaukeeju nujno potreboval zmago proti Oklahomi za zagotovitev drugega mesta.

Liga NBA, 7. april

Lestvica

