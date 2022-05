Dallas česa takšnega ni doživel že enajst let

Končnica lige NBA, 2. krog (6. maj): Vzhod:

1.00 Philadelphia 76ers - Miami Heat /0:2/ Zahod:

3.30 Dallas Mavericks - Phoenix Suns /0:2/



// Skupni rezultat v zmagah, igra se na štiri dobljene tekme.

Dallas v seriji s Phoenixom nujno potrebuje zmago. V nasprotnem primeru bi že 12. zaporedni poraz proti Phoenixu in zaostanek z 0:3 v zmagah pomenil, da bo Phoenix stopil na prag konferenčnega finala. Sploh zaradi dejstva, ker se v končnici lige NBA še nobena ekipa ni vrnila po zaostanku z 0:3. "Phoenix je obdržal servis," se je v teniškem žargonu na prednost domačega igrišča obregnil trener Dallasa Jason Kidd. "Naredili so, kar so morali. Na žalost nam ni uspelo priti do vsaj enega uspeha, zato moramo zdaj narediti vse, da ohranimo svoj teritorij," je bil jasen Kidd.

Jason Kidd je po prejšnji tekmi opozoril, da bodo za morebiten uspeh svoj delež morali prispevati tudi soigralci Luke Dončića. Foto: Guliver Image

Mavs bodo morali za prvo zmago v seriji močno popraviti igro v obrambi, ob tem pa bodo morali v napadu poleg Dončića prispevati še njegovi soigralci. Phoenix je na drugi tekmi zadel kar 64,5 odstotka metov iz igre, kar je najvišji odstotek, ki ga je katera koli ekipa dosegla proti Dallasu v končnicah. Prejšnji najvišji izkoristek so imeli košarkarji LA Clippers, ki so na peti tekmi prvega kroga končnice leta 2022 zadeli 63,1 odstotka metov.

Dončić je na dveh tekmah skupaj dosegel 80 točk. Foto: Reuters

Veliki dolžniki v seriji z najboljšo ekipo rednega dela sezone so zagotovo Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie in Dorian Finney-Smith, ta je na zadnji tekmi v 20 minutah dosegel le dve točki. Svoje delo je z odliko za zdaj opravil le Dončić, ki je na dveh tekmah dosegel kar 80 točk. "Ne moremo zmagati na ta način. Tudi če Luka doseže 30 točk na tekmo, ne moremo zmagati, sploh pa ne v takšnem delu sezone. Igramo proti najboljši ekipi lige," je bil jasen Kidd.

Nekaj optimizma lahko Dallas črpa iz lanske sezone, v kateri je Phoenix v seriji z Milwaukeejem že vodil z 2:0 v zmagah, a je na koncu to vodstvo zapravil. Pred prvim domačim obračunom Dallasa je Reggie Bullock opozoril na glavni orožji Sunsov Devina Bookerja in Chrisa Paula. "Moramo ju utrujati. Sta dva igralca, ki naredita ogromno za ekipo. Imamo košarkarje, ki v obrambi lahko zaustavijo ta dva košarkarja. A potrebna bo prava timska igra, da nam bo to uspelo," je bil še jasen Bullock.

Dallas bo tako v noči na soboto odigral prvo tekmo na domačem terenu v drugem krogu končnice po letu 2011, zato bodo Dončić in druščina zagotovo deležni bučne podpore svojih navijačev.

