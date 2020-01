V Dallasu pripravljeni na nove čarovnije Luke Dončića

Luka Dončić in Dallas Mavericks v noči na torek gostijo Chicago Bulls, navijači teksaškega moštva pa so pripravljeni na nov večer košarkarskih čarovnij slovenskega asa. Mavericks bodo 36. tekmo v sezoni odigrali brez Kristapsa Porzingisa in Tima Hardawayja, proti deseti ekipi vzhoda, ki ima za seboj črn niz treh tekem brez zmage, pa so v vlogi favorita.