Zatišje pred viharjem, Dallas še brez Dončića in Irvinga

V košarkarski ligi NBA se bodo Dallas Mavericks ponoči v gosteh pomerili z neugodnimi tekmeci, ekipo Utah Jazz, moštvo trenerja Jasona Kidda pa bo zaigralo zdesetkano. Luka Dončić tekmo izpušča zaradi poškodbe pete, nova pridobitev teksaške ekipe, Kyrie Irving, bo lahko zaigral šele v četrtek zjutraj, ko se bodo Mavericks spopadli z LA Clippers, manjkala bosta tudi poškodovana Davis Bertans in Maxi Kleber, medtem ko sta Spencer Dinwiddie in Dorian Finey-Smith že na poti v Brooklyn.

Dallas Mavericks čaka prva tekma po odmevnem poslu z Brooklyn Nets, v katerem so Teksašani dobili ameriškega zvezdnika Kyrieja Irvinga, v obratno smer pa poslali Spencerja Dinwiddieja in Doriana Fineyja-Smitha. Jason Kidd bo tudi na tekmi z Utah Jazz pogrešal prvega zvezdnika Dallasa Luko Dončića, pa že dalj časa poškodovanega Nemca Maxija Klebra in tudi Latvijca Davisa Bertansa, ta se bo zaradi poškodbe mečne mišice na igrišča vrnil šele po koncu tedna All-Star.

Se pa po poškodbi prsta na roki v postavo Mavs vrača Christian Wood, medtem ko se je na seznamu vprašljivih znašel Francoz Frank Ntilikina, ki je zbolel.

"Luka iz dneva v dan napreduje, stanje je vse boljše, po Utahu pa bomo ocenili, kako naprej," je o stanju Luke Dončića povedal Jason Kidd. Obstaja torej možnost, da bi se Ljubljančan lahko na parket vrnil že v četrtek zjutraj, ko Dallas gostuje pri Clippers v Los Angelesu. Takrat bosta lahko za Mavericks zaigrala tudi novi okrepitvi, Kyrie Irving in Markieff Morris, ki sta po selitvi iz New Yorka v Dallasu že opravila zdravniški pregled.

Kdo pa bo zaigral v vlogi branilca?

Zdesetkane Mavs pa najprej čaka spopad z Utah Jazz, desetim moštvom zahodne konference, to je Teksašane premagalo že 29. januarja s 108:100. Tudi na tisti tekmi Dončića ni bilo, najboljši strelec obračuna pa je bil Dinwiddie s 35 doseženimi točkami.

Na delu bodo ponoči po slovenskem času tudi Chicago Bulls Gorana Dragića. Na domačem parketu se bodo spopadli s San Antonio Spurs, eno od najslabših ekip lige, ki že osem zaporednih tekem ni okusila slasti zmage. Bulls so zadnji dve tekmi dobili, s skupno 25 zmagami in 27 porazi so na devetem mestu lestvice vzhodne konference.

