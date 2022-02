Polnočni spopad za sladokusce: Luka Dončić ali Trae Young?

Luka Dončić ima v tej sezoni povprečje 26,2 točke, 8,9 skokov in 9,1 asistence, Trae Young pa 27,9 točk, 4 skoke in 9,3 asistence.

Kdo je boljši? Luka Dončić ali Trae Young? Odkar sta Dallas in Atlanta pred štirimi leti na naboru lige NBA poskrbela za menjavo in je Dončić namesto za Atlanto zaigral za Dallas, Young pa se je odpravil v obratno smer, sta mlada zvezdnika deležna stalnih primerjav. Med njima se je spletlo veliko rivalstvo, ki bi lahko v ligi NBA trajalo še dolgo.

Young je v prejšnji sezoni zablestel v končnici in popeljal Atlanto do konferenčnega finala, v tej sezoni pa ni tako uspešen. Na tekmo prispeva 27,9 točk in 9,3 asistence, dvoboj All-Star pa bo začel v prvi peterki. Na tekmi zvezdnikov bo zaigral tudi Dončić, še tretjič zapored, a prvič kot rezervist. ''Hvala trenerjem, da so me izbrali. To je velika čast,'' se je zahvalil trenerjem zahodne konference, da so ga uvrstili med udeležence spektakla All-Star, ki bo čez dva tedna v Clevelandu.

Kako je Luka Dončić navduševal proti 76ers:

Dončić je v izjemni formi. Proti 76ers je z Dallasom zaostajal že za 16 točk, a nato po dopadljivi predstavi (33 točk, 15 asistenc in 13 skokov) poskrbel za preobrat in zmagal s 107:98. Luka je že osmič v karieri na tekmi presegel 30 točk, 15 asistenc in 10 skokov. Toliko jih je v zgodovini lige NBA zbral le še legendarni Oscar Robertson.

Liga NBA, 6. februar: 21.30 Chicago Bulls – Philadelphia 76ers

21.30 Denver Nuggets – Brooklyn Nets

21.30 Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons

00.00 Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers

00.00 Dallas Mavericks – Atlanta Hawks

00.00 Orlando Magic – Boston Celtics

01.00 Houston Rockets – New Orleans Pelicans

03.00 Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks

Lestvica: