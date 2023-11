Oči so uprte v Dončića

V noči na ponedeljek bodo spet na delu košarkarji Dallas Mavericks. Luka Dončić bo s soigralci gostil Charlotte Hornets, ki so dobili zadnje tri obračune s Teksašani. Velika želja in cilj moštva iz Dallasa je, da bi po porazu proti Denverju nemudoma stopili spet na zmagovalne tirnice in si ne bi dovolili kakšnega daljšega negativnega niza.

Pred naslednjim obračunom imajo Dallas Mavericks dobro izhodišče štirih zmag in vsega enega poraza. Slednjega so doživeli v derbiju z lanskoletnimi zmagovalci lige Denver Nuggets, a bo naslednji dvoboj za Luko Dončića in soigralce zelo pomemben. Trener Denverja Michael Malone je dobro ponazoril, kaj pomenijo porazi in kakšen je naslednji ključni korak za ekipo, ki ima visoke cilje. Moštvo si namreč ne sme dovoliti, da en poraz postane niz dveh, treh zaporednih porazov. Ali še več. Treba je zajeziti slab tok.

Zato bo za Dallas dobrodošlo, da dobijo dvoboj s Charlotte Hornets, ki se bo začel ob 1.30 v noči na ponedeljek. Gostje so po prvih petih tekmah pri dveh zmagah. Prednost Dallasa bo v tem, da bodo bolj spočiti, saj bodo gostje odigrali drugo tekmo v dveh večerih. Zato pa prihajajo v Teksas s popotnico težke zmage proti Indiana Pacers (125:124), povrhu vsega pa so dobili zadnje tri obračune z Mavs.

Na zunanjih položajih bosta nevarna Lamelo Ball in Terry Rozier, pod obročem se v vse boljši center razvija 21-letni Mark Williams – proti Indiani je dosegel 27 točk –, na krilnem položaju pa bo nevarnost predstavljal Gordon Hayward.

Za Dallas bo to prvi od 13 zaporednih obračunov v sezoni, saj bodo nato v noči na torek gostovali že pri Orlandu.

Kdo bo največja ovira za Charlotte, je jasno. Dončić je s 33,8 točke najboljši strelec lige. Z 9,4 asistence je tretji najboljši med podajalci, prav tako se lahko pohvali, da v povprečju zadene pet trojk na tekmo – le ostrostrelec Steph Curry jih zadene 5,5. A ima Dončić tudi hibo, ki jo najdemo v izgubljenih žogah. Ob porazu proti Denverju jih je imel kar devet in je dal jasno vedeti, da bo moral biti v prihodnje bolj racionalen pri podajanju žog.

