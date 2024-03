Še en poraz z Indiano ne pride v poštev

Tako Dallas Mavericks kot Indiana Pacers so trenutno v precej nezavidljivem položaju. Oboji so pri 34 zmagah in na osmem mestu vsak svoje konference. Dallas ima 27 porazov, Indiana 28. Do konca rednega dela imajo torej še 21 oziroma 20 tekem. Obe ekipi zaostajata samo eno zmago za šestih mestom, ki vodi neposredno v končnico.

Je pa Dallas samo šest zmag pred 11. Utah Jazz, to mesto pa ne prinaša niti tako imenovanega play-ina. Prav Pacers so ena od ekip, ki so pred dnevi prizadejale Mavericksov poraz, 25. februarja so bili boljši s 133:111.

Liga NBA, 5. marec:

Lestvica: