Luka Dončić premagal Marka Milića, zdaj pa gre zares #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić bo navkljub zatečenem desnem gležnju stisnil zobe in ob 2.30 nastopil na dvoboju lige NBA proti Indiani Pacers. Dallas bodo skušali prekiniti negativno obdobje, v katerem so na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat. To bo prvi nastop 25-letnega Slovenca, odkar je prejel priznanje za igralca meseca februarja zahodne konference . Na zadnjih treh tekmah je vselej vknjižili trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami!

Dallas Mavericks : Indiana Pacers 0:0* (-:-, -:-, -:-)

* tekma se bo začela malce po 2.30

Luka Dončić je pred tekmo "znova" premagal Marka Milića in ostale člane strokovnega vodstva v metu s sredine igrišča:

Never challenge Luka Doncic to a shooting contest. #MFFL pic.twitter.com/44i5D27kHg — Abby Jones (@_abigaiiiil) March 6, 2024

Pred košarkarji Dallas Mavericks je nov izziv. Po neposrečenem nedeljskem srečanju s Philadelphio 76ers, ki so brez najboljšega igralca Joela Embiida premagali Kiddovo četo (120:116) in sprožili kopico vprašanj o slabi in nedorečeni obrambni igri (Dallas je ekipa, ki po premoru zaradi tekme All-Star prejema največje število točk v ligi NBA), sledi srečanje z Indiano. Čeprav je bil zaradi težav z desnim gležnjem, ki si ga je poškodoval na nedeljski tekmi, vprašljiv za nastop, je Dallas nekaj ur pred dvobojem razveselil ljubitelje 25-letnega slovenskega košarkarja in potrdil, kako bo prvi strelec lige NBA nared za nastop. Nastopili pa bodo tudi trije njegovi soigralci, ki se prav tako spopadajo z določenimi zdravstvenimi težavami. To so Derrick Jones Jr. (poškodba leve rame), Maxi Kleber (levo koleno) in Dereck Lively Ii (nos), tako da bo Jason Kidd računal na najmočnejšo zasedbo.

Prihod Luke Dončića na tekmo:

Luka Dončić arrives for Mavs vs Pacers with the fresh cut. No official word yet on his status tonight. #Mavs pic.twitter.com/AzEi5kWV4E — Dorothy J. Gentry (@DorothyJGentry) March 5, 2024

Tako Dallas Mavericks kot Indiana Pacers so trenutno v precej nezavidljivem položaju. Oboji so pri 34 zmagah in na osmem mestu vsak svoje konference. Dallas ima 27 porazov, Indiana 28. Do konca rednega dela imajo torej še 21 oziroma 20 tekem. Obe ekipi zaostajata samo eno zmago za šestih mestom, ki vodi neposredno v končnico.

Je pa Dallas samo šest zmag pred 11. Utah Jazz, to mesto pa ne prinaša niti tako imenovanega play-ina. Prav Pacers so pred dnevi prizadejale boleč poraz Mavericksom, 25. februarja so bili boljši s 133:111 in prekinili niz sedmih zaporednih zmag Dallas, najdaljšega po sezoni 2010/11.

