Dončić prezrt, zaradi gležnja njegov nastop vprašljiv

Dallas Mavericks imajo po 35 odigranih tekmah 20 zmag, Portland Trail Blazers so pri vsega devetih zmagah (24 porazov). Forma Mavericksov je v zadnjih treh tednih sicer nekoliko padla, predvsem zaradi poškodb in zato odsotnih igralcev, tako imajo na zadnjih 10 tekmah samo štiri zmage. Ne pada pa forma Luki Dončiću, ki je pri povprečju 33,7 točke, 8,3 skoka in 9,3 asistence na tekmo.

Tudi za tekmo s Portlandom zdravstveni karton Mavericksov ni najboljši. Zagotovo ne bosta igrala Dante Exum (peta) in Maxi Kleber (prst), vprašljivi pa so Dončić (zatečen desni gleženj), Dereck Lively (zvin levega gležnja), Markieff Morris (bolezen) in Williams Grant (zvin desnega gležnja).

Igralca meseca decembra sta ...

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Guliverimage Lukova osebna statistika je bila v decembru več kot izvrstna, a vseeno ni bil izbran za igralca meseca. Dončić je decembra z Dallasom zabeležil osem zmag in pet porazov, na treh tekmah, ki so jih Mavericks izgubili, pa ni igral. Povprečno je na tekmo dosegal 37,5 točke, 8,9 skoka ter 11,1 asistence ob 1,5 ukradene žoge ter 0,9 blokade na tekmo. Doslej je v karieri trikrat postal igralec meseca. Nazadnje mu je to uspelo decembra 2022, pred tem pa še februarja 2022 in novembra 2019.

Naziv MVP decembra je pripadel Shaiju Gilgeous-Alexandru, ki igra za trenutno drugouvrščeno ekipo zahodne konference Oklahoma City Thunder. Decembra je odigral vseh 13 dvobojev, izgubil je na vsega treh tekmah. V povprečju je dosegal 31,9 točke, 5,4 skoka, 6,6 podaje ter 3,1 ukradene žoge na tekmo. Na vzhodu je igralec meseca postal Giannis Antetokounmpo (32,5 točke, 11,5 skoka, 6,8 podaje ter po eno blokado ter 1,3 ukradene žoge na tekmo). Zanj je to že deseti tovrstni naziv, s čimer je na večni lestvici od začetka podeljevanja nagrad v sezoni 1979/80 na sedmem mestu. Na vrhu je LeBron James, ki je igralec meseca postal kar 40-krat.

