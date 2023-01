Obračun, ki ga nestrpno pričakuje vsa Amerika, v glavni vlogi pa Luka Dončić!

Ljubitelji košarke že nestrpno odštevajo ure do začetka atraktivnega spopada med Dallasom in Bostonom. Udarili se bosta najbolj vroča ekipa lige NBA, ki je zmagala kar sedemkrat zapored, in najboljša ekipa sezone, v središču pozornosti pa bo zvezdniški obračun kandidatov za priznanje MVP. Spoprijela se bosta najbolj vroči strelec sezone Luka Dončić in ameriški as Jayson Tatum! V noči na petek bodo sicer odigrane štiri tekme, na delu bo tudi Vlatko Čančar (Denver).

Po malce lažjem razporedu, ko so imeli opravka s tekmeci, ki niso v bleščeči formi, čaka Dallas Mavericks velik izpit. V Teksas prihaja Boston, vodilna ekipa sezone. Luka Dončić bo nastopil prvič, odkar je prejel nagrado za igralca meseca. Telički so nanizali sedem zmag, kar jim ni uspelo že 12 let. Ko so to storili nazadnje, v nepozabni sezoni 2010/11, so postali prvaki! Bi se lahko zgodovina ponovila?

Dallas je v tem trenutku najbolj vroča ekipa v ligi NBA, saj je imel pred njo najdaljši niz nepremaganosti Brookyln (12), a jo tudi po zaslugi Gorana Dragića v noči na četrtek prekinil. Čeprav Jason Kidd že dalj časa pogreša tri pomembne igralce, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber in Josh Green bodo odsotni tudi proti Bostonu (zaradi bolezni je vprašljiv še nastop JaValeja McGeeja), gre Dallasu imenitno. Na lestvici zahodne konference se je povzdignil na četrto mesto, Dončić, nesporni prvi zvezdnik kluba, pa na zadnjih sedmih tekmah dosega v povprečju 42 točk, 11 skokov, deset asistenc in dve ukradeni žogi. In to ob 56-odstotnem metu iz igre.

Dončić: Zabavno je igrati proti takšnim igralcem

Luka Dončić obožuje srečanja proti takšnim mojstrom košarke, kot sta Jayson Tatum in Jaylen Brown. Foto: Reuters Boston prihaja v Dallas po eni najslabših predstav zadnjih let. Nanizal je dva poraza, nazadnje pa proti Oklahoma City Thunder prejel kar 150 točk (117:150). Toliko točk je v bogati zgodovini franšize prejel le trikrat, do uspeha nista pomagali niti vnovični vrhunski predstavi izjemnega dvojca Celtics. Jayson Tatum, ki je peti najboljši strelec lige in na tekmo daje dobrih 30 točk, in Jaylen Brown sta skupaj dosegla 56 točk, kar pa je bilo odločno premalo za ekipni uspeh.

''Ko igraš proti takšnim igralcem, čutiš veliko energije. Zlasti, če igraš doma. Navijači bodo naša dodatna moč. Vedno je posebno igrati proti tako dobrim igralcem. Ko igraš proti njim, se lahko veliko naučiš. Večkrat, ko se z njimi meriš, več se naučiš − kako igrati proti njim, kako jih ustaviti. Zabavno je igrati proti takšnim igralcem,'' Dončić že nestrpno čaka na začetek obračuna, ki ga bo v neposrednem prenosu prek TNT spremljala vsa Amerika.

Brown je dal več kot 20 točk na zadnjih 21 tekmah. S tako dolgim nizom se lahko izmed aktivnih igralcev pohvali le še mladostni veteran, že 38-letni LeBron James. Kelti bodo v Dallasu zaradi poškodbe levega kolena pogrešali Italijana Danila Gallinarija. Boston je v tej sezoni doma premagal Dallas s 125:112, gostom ni pomagalo niti 42 točk Dončića.

Mavericks se bodo kmalu podali na turnejo, kjer bodo gostovali na petih zaporednih tekmah. Ustavili se bodo tudi v mestu angelov, kjer se bodo pomerili tako z LA Clippers kot tudi z LA Lakers. Foto: Reuters

Dallas bo na naslednji tekmi v noči na nedeljo gostil New Orleans, nato pa ga čaka pet zaporednih gostovanj (Oklahoma City, LA Clippers, LA Lakers in dvakrat Portland), 18. januarja pa se bo vrnil domov in gostil Atlanto.

Liga NBA, 5. januar:

Lestvica:

