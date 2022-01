Huda preizkušnja za Dončića, prihaja vroči Curry

V košarkarski ligi NBA se ponoči po slovenskem času obeta prava poslastica, v Dallasu se bosta namreč soočila dva velika zvezdnika košarke, slovenski as Luka Dončić in izjemen ameriški ostrostrelec Stephen Curry. Mavericks gostijo Golden State Warriors, trenutno najboljšo ekipo lige.

Bojevniki imajo v tej sezoni na računu že 29 zmag in so trdno na vrhu lestvice zahodne konference. Niso pa nepremagljivi, kar so nazadnje, 29. decembra lani dokazali Denver Nuggets, ki so Curryja in druščino premagali z 89:86. Warrors so v tej sezoni doživeli sedem porazov.

Tudi Dallasu gre v tej sezoni dobro, zaseda peto mesto na zahodu, dobil je 19 tekem in jih 18 izgubil, v zadnjih treh obračunih je ugnal Sacramento, Oklahomo in Denver. Na zadnjih dveh je po daljši pavzi, ko je pet tekem izpustil zaradi poškodbe gležnja, še pet pa zaradi okužbe s koronavirusom, odigral tudi Luka Dončić in blestel.

Moštvi se v tej sezoni še nista pomerili, v prejšnji pa trikrat. Enkrat je bil boljši Golden State (147:116), dvakrat pa Dallas (134:132 in 133:103).

Trener Mavericks Jason Kidd bo tokrat pogrešal obolele Kristapsa Porzingisa, Bobana Marjanovića, Willieja Cauleyja Steina, JaQuorija McLaughlina, Isaiaha Thomasa, vprašljiv pa je še Trey Burke.

Na delu bosta tudi ekipi preostalih dveh slovenskih NBA-jevcev. Toronto Raptors gostujejo pri branilcih naslova Milwaukee Bucks, a koseškega zmaja seveda ne bo na tekmi, zaradi osebnih razlogov že dolgo ni več v načrtih trenerja Nicka Nursa. Denver Nuggets pa gostijo Utah Jazz, tudi Vlatka Čančarja pa ne bo na igrišču, saj se je v noči na torek huje poškodoval.

Liga NBA, 5. januar: 1:00, Charlotte Hornets - Detroit Pistons 1:00, Orlando Magic - Philadelphia 76ers 1:00, Washington Wizards - Houston Rockets 1:30, Boston Celtics - San Antonio Spurs 1:30, Dallas Mavericks - Golden State Warriors 1:30, Indiana Pacers - Brooklyn Nets 2:00, Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 2:00, Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 4:00, Denver Nuggets - Utah Jazz 4:00, Portland Trail Blazers - Miami Heat 4:00, Sacramento Kings - Atlanta Hawks

Lestvica:

Preberite še: