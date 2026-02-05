Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zadnji dan prestopnega roka v NBA

Luka Dončić dobil pomoč, v Lakerse prihaja eden najbolj natančnih v ligi

Luka Dončić | Luka Dončić bo v Los Angelesu pozdravil novega soigralca. | Foto Reuters

Luka Dončić bo v Los Angelesu pozdravil novega soigralca.

Foto: Reuters

V ligi NBA je vse v znamenju zaprtja košarkarske tržnice. Ekipe imajo za sklepanje poslov čas do 21. ure po slovenskem času. Lani je zimsko prestopno okno zaznamoval Luka Dončić, tudi tokrat pa so Dallas Mavericksi poskrbeli za zelo odmevno potezo; Teksašane po enem letu (in skupaj 29 odigranih tekmah) zapušča Anthony Davis. Zadnje ure so prinesle tudi novo okrepitev za Los Angeles Lakerse.

Prestopno dogajanje 4. januarja: 

Luka Dončić Daniel Gafford
Sportal Davis zapušča Dallas, Porzingis prihaja v Golden State

Začelo se je s košarkarjem, ki bo skozi celotno kariero na poseben način povezan z Luko Dončićem. Trae Young je eno leto po tem, ko je slovenski košarkarski as odšel iz Dallasa, tudi sam zapustil Atlanto, ekipo, za katero je igral od nabora in medsebojne menjave omenjenih franšiz.

Najodmevnejši kadrovski premiki so nato vključevali odhod Jarena Jacksona Jr. iz Memphisa, posel, v katerega je bilo vključenih osem košarkarjev, prestop Jamesa Hardna v Cleveland (v nasprotno smer je šel Darius Garland) in hiter konec neuspešne dobe Anthonyja Davisa pri Mavericksih.

Giannis Antetokounmpo čuti, da je napočil čas za nove izzive. | Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo čuti, da je napočil čas za nove izzive. Foto: Reuters

Poškodovani velikan bo v prihodnje igral za Washington Wizardse, blizu odmevnega premika pa je še en nekdanji košarkar Dallasa, Kristaps Porzingis, ki bo po vsej verjetnosti oblekel dres Golden State Warriorsov. Negotova ostaja prihodnost grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je odločen, da sklene svoje poglavje v Milwaukeeju.

K Dončiću prihaja 29-letni ostrostrelec

Na sončni strani Alp pozorno spremljamo tudi dogajanje v Los Angelesu, kjer Lakersi iščejo potencialne okrepitve za nadaljevanje sezone. Po poročanju odlično obveščenega ameriškega novinarja Shamsa Charanie so to našli v Atlanti.

Dončiću in druščini se bo pridružil 29-letni Luke Kennard, Los Angeles pa zapušča izkušeni Gabe Vincent. Poleg tega so se Lakersi odrekli še izboru drugega kroga na naboru leta 2032.

Kennard bo dodaten adut jezernikov predvsem pri metu z razdalje; v karieri za tri meče s 44,2-odstotno natančnostjo in velja za enega najučinkovitejših "ostrostrelcev" v ligi.

Luka Dončić, Nina Pušlar
Trendi Nina Pušlar v New Yorku ujela Dončićevo zmagovito predstavo #video
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Lakers na 50. tekmi sezone, Dallas prvič po slovesu Davisa
