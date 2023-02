Katastrofalne številke Dallasa, ko ni Luke Dončića

Slovenske barve v ligi NBA bo v noči na ponedeljek branil Vlatko Čančar. Koprčan bo z Denverjem gostoval pri Minnesoti in skušal v dvorani Target Center še povečati prednost pred zasledovalci. Nuggets so včeraj ugnali Atlanto z 128:120, z 41 točkami pa je izstopal Jamal Murray. Kanadčan je v vse boljši formi, na zadnjih treh tekmah je za tri točke zadel 17 od 35 metov.

Pod košema kraljuje Nikola Jokić, ki je v tej sezoni zbral že 18 trojnih dvojčkov. Denver je dobil prav vse tekme, na katerih je srbski as vknjižil ''triple-double''. Čeprav je center, je zbral največ asistenc v tej sezoni (465) v ligi NBA. Dve več od Traeja Younga (463), na lestvici podajalcev sledita Tyrese Haliburton (430) in Luka Dončić (387).

Dallas brez Dončića izgubil vseh sedem tekem

Luka Dončić je v tej sezoni drugi najboljši strelec lige NBA. Foto: Reuters Slednji se po poškodbi pete še vedno nahaja na seznamu poškodovanih igralcev, kar navijače Mavericks ne navdaja z optimizmom. Dallas bo v noči na torek gostoval v Salt Lake Cityju, ravno v dvorani Vivint Arena, kjer bo 20. februarja zvezdniška tekma All-Star. Na njej bo nastopil tudi Luka Dončić. A le v primeru, če ga ne bodo več ovirale zdravstvene težave, s katerimi ima v tej sezoni veliko opravka. Čutil je bolečine v obeh gležnjih, zdaj mu po bolečem padcu proti New Orleansu nagaja še desna peta. V klubu so previdni pri podajanju ocen, kako hudo jo je skupil 23-letni Ljubljančan.

Privrženci Dallasa stiskajo pesti, da bi se čimprej pridružil soigralcem. Kiddovo četo namreč čakajo štiri zaporedna gostovanja, ob slabšem razpletu na njih pa bi lahko na lestvici padli na mesta, ki ne vodijo neposredno v končnico. Statistika sporoča, da je Mavericks brez Dončića vsaj za razred slabša ekipa. Na seznamu manjkajočih pa se nahajata tudi Maxi Kleber in Christian Wood.

Skromna statistika Dallasa brez Dončića:

The Mavs without Luka Doncic this season:



— 0-7 Record

— 30th in Defense

— 30th in FG%

— 30th in 3P%

— 30th in Net Rating

— 28th in Offense @mcuban pic.twitter.com/kpbx7HVbrF — MavsMuse (@MavsMuse) February 5, 2023

Navijače lahko skrbi katastrofalen iztržek Dallasa na tekmah, ki jih je v tej sezoni prisilno izpustil Dončić. Takšnih tekem je bilo sedem, Mavericks niso dobili niti ene. Še več, na dvobojih so igrali tako skromno, da so imeli najslabši odstotek meta iz igre izmed vseh 30 ekip v ligi NBA. Najslabši so bili tudi v metu za tri točke, imeli najslabšo obrambo, ki je dovoljevala največje število prejetih točk, napad pa je bil tako skromen, da so bili v tej statistični prvini boljši le od dveh moštev.

Trener Dallasa Jason Kidd na zadnjih tekmah ne more računati na najmočnejšo zasedbo. Foto: Guliver Image

Dallas je tako brez Dončića nekonkurenčen tekmecem, kar je v občutljivem obdobju, ko poteka srdit boj za višja mesta zahodne konference, izrazito slab podatek za navijače Kiddovih izbrancev. Zato v teh dneh še toliko bolj pozorno spremljajo dogajanje v ''pisarnah'', kjer vodstvo kluba ne skriva želje, da bi do četrtka, ko se izteče rok za iskanje novih igralcev, v Teksas pripeljalo katerega izmed igralcev, ki bi lahko v napadu razbremenil izjemnega, a v tej sezoni utrujenega in načetega Dončića. Še vedno močno odmeva možnost, da bi kariero v Dallasu nadaljeval zvezdnik Brooklyna Kyrie Irving, ki izstopa po znanju, a tudi številnih kontroverznih zapletih, s katerimi si je v preteklosti nakopal nemalo jeze navijačev in delodajalcev.

