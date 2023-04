Dončić igra tekmo za biti ali ne biti

Luka Dončić in soigralci igrajo prvo tekmo za biti ali ne biti. Ob 2.30 v Dallasu gostujejo košarkarji Sacramenta. Čeprav nista stoodstotna, bosta Dončić (mečna mišica) in Kyrie Irving (stopalo) igrala. Rezultati na Sportalu v živo.

V ponedeljek so se v ameriških medijih pojavili zapisi, da utegnejo Dallas Mavericks za zadnje tri tekme rednega dela sezone na klopi pustiti tako Luko Dončića kot Kyrieja Irvinga. Ljubljančan je to možnost hitro zavrnil, obenem je v torek še izgubila Oklahoma City Thunder. Dallasove možnosti za 10. mesto, ki jih še vodi v dodatno razigravanje za končnico, so tako spet za odtenek večje. "Dokler so možnosti, bom igral," je poudaril Dončić po torkovem treningu, ki so ga opravili brez glavnega trenerja Jasona Kidda, ki je imel zdravniški pregled.

Luka Dončić na torkovem treningu:

Oklahoma ima 28 zmag, Dallas pa s s tekmo manj 37. Če Mavericks v noči na četrtek premagajo Sacramento Kings, bodo torej po številu zmag poravnani. Thunder bo sicer še vedno v manjši prednosti, saj ima boljši izkupiček z medsebojnih tekem.

De’Aaron Fox Foto: Reuters Dallas nato čakata še tekmi s Chicago Bulls (38 zmag) in San Antonio Spurs (20 zmag), Oklahomo pa z Utah Jazz (36 zmag) in Memphis Grizzlies (50 zmag). Samo na papirju lažje delo za Maverickse. Chicago se namreč prav tako bori za uvrstitev med deset (v vzhodni konferenci), San Antonio pa je že dopisan. Za Utah bo tekma z Oklahomo odločila, da ohranijo možnosti v bitki prav z Oklahomo in Dallasom za 10. mesto, Memphis pa kot drugi na Zahodu proti njim nima več kaj pridobiti ali izgubiti.

Sacramento je eno prijetnejših presenečenj sezone, saj je z 48 zmagami na tretjem mestu zahodne konference. Zmagal je osem od zadnjih deset tekem. Za Kings tekma ne bo tako pomembna, saj tretjega mesta ne morejo več izgubiti, za drugim pa tudi zaostajajo za dve zmagi. Ko so se Mavs in Kings pomerili nazadnje, je februarja odločal podaljšek, s 133:128 pa so zmagali košarkarji iz severne Kalifornije. To je bila tekma, na kateri je zablestel De’Aaron Fox. Petindvajsetletnik je dal 27 od 36 točk v zadnji četrtini in podaljšku.

Proti svojemu nekdanjemu klubu igra Goran Dragić. Milwaukee Bucks namreč gostijo Chicago Bulls (01.30).

Liga NBA, 5. april:

Lestvica: