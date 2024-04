Dončić drugič ta teden proti Curryju. Če bo igral.

Stephen Curry Foto: Guliverimage Pred klubom Dallas Mavericks (46 zmag in 30 porazov), ki je dobil 12 od zadnjih 14 tekem, je še šest tekem rednega dela sezone. Razlike med ekipami so majhne, tako da lahko končajo na četrtem ali pa le desetem mestu. Naslednja dva nasprotnika sta na desetem oziroma 11. mestu in jima torej vsaka zmaga veliko šteje. Golden State ima 42 zmag in 34 porazov, Houston pa 38 zmag in 38 porazov.

Golden State gostuje v Dallasu. Stephen Curry in soigralci so dobili sedem od zadnjih desetih tekem in v povprečju dosegajo po 115,3 točke na tekmo, torej še eno več od Mavericksov. Ta teden so med sabo že igrali v San Franciscu in Warriors so zmagali s 104:100.

Pri Dallasu bosta manjkala Josh Green (levi gleženj) in Dereck Lively (desno koleno), vprašljiva pa sta Luka Dončić (desno koleno) in Maxi Kleber (hrbet). Pri Golden Statu ne bo igral Dario Šarić (desno koleno), vprašljivi pa so Jonathan Kuminga (koleno), Gary Payton II. (levo gleženj) in Andrew Wiggins (levi gleženj).

