Miami potrdil slabe novice, Goran Dragić ni edini osmoljenec

Vidno motivirana in povsem osredotočena Anthony Davis in LeBron James delujeta kot nezaustavljivi stroj. Od 240 točk Los Angeles Lakers na prvih dveh tekmah zadnjega dejanja sezone proti Miami Heat sta jih omenjena zvezdnika prispevala kar 124. Naloge vestno opravljata še v obrambi, obenem pa tudi soigralce navdajata z optimizmom, saj jih z igrami prepričujeta o tem, da imata serijo pod nadzorom.

Primerjave z legendarnim dvojcem Jezernikov Kobe Bryant-Shaquille O'Neal, ki je navduševal pred dvema desetletjema, so pričakovane. Kot tudi odziv. "Tedaj sem bil v srednji šoli. To je bil zame prvi udarni dvojec, ki sem ga spremljal. Zato sem zelo ponižen, ko se z Davisom znajdeva v pogovorih o primerjavah," je dejal James, ki se dobro zaveda, da uvodni prepričljivi zmagi v finalu ne bosta imeli prave vrednosti brez še dveh zmag.

"Lahko se vrnemo," pa po drugi strani zagotavlja trener Miamija Erik Spoelstra, ki ima v pripravah na tretjo tekmo precej več težav kot njegov tekmec Frank Vogel. Njegov manevrski prostor namreč krčijo zdravstvene težave. V večjem delu prve in na vsej drugi tekmi sta manjkala Bam Adebayo in Goran Dragić. Nastop obeh je bil vprašljiv tudi za tretjo tekmo, a je klub pred dvobojem sporočil žalostno novico, da bosta znova le gledalca.

#LALvsMIA INJURY UPDATE: Bam Adebayo (neck) & Goran Dragic (foot) have both been ruled out of tonight's #NBAFinals Game 3 vs the Lakers.