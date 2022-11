Liga NBA je objavila seznam najresnejših kandidatov za lovoriko najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone. V boju za to prestižno lovoriko je seveda tudi slovenski biser Luka Dončić, ki je v sezono vstopil fenomenalno, prav na vseh sedmih tekmah, ki jih je odigral, presegel mejo 30 točk in svojemu Dallasu pomagal do štirih zmag. Peto bo iskal v noči na soboto proti Torontu. A na lestvici kandidatov za MVP je pred Ljubljančanom še vedno Giannis Antetokuonmpo.

Luka Dončić v tej sezoni blesti, dosega povprečno 36,1 točke, devet asistenc in 8,9 skoka na tekmo, s čimer je prvi strelec sezone v ligi NBA. Postal je prvi košarkar v zgodovini, ki je na prvih šestih tekmah sezone dosegel vsaj 200 točk, 50 asistenc in 50 skokov, in je prvi po slavnem Wiltu Chamberlainu, ki je v nizu sedmih tekem dosegel vsaj 30 točk. Chamberlainu je to uspelo dvakrat, njegov niz 23 tekem pa je rekorden, a Dončić je še v igri, da ga preseže. Priložnost za nadaljevanje osupljivega niza bo imel že nocoj, ko Dallas Mavericks na domačem parketu pričakujejo Toronto Raptors.

Dončić, ki na stavnicah velja za glavnega favorita za naziv MVP, je za nameček pri zadnji zmagi Dallasa (nad Utah Jazz s 103:100) 33 točkam dodal še 11 asistenc in tako na večni lestvici košarkarjev z najmanj 30 doseženimi točkami in najmanj 10 asistencami prehitel legendarnega Michaela Jordana ter se povzpel na 14. mesto. Ljubljančanu je to uspelo že na 38 tekmah.

"Ko govorimo o MJ in Wiltu, je to zelo redek zrak," se je ob primerjavah njegovega zvezdniškega varovanca z največjimi legendami lige NBA slikovito izrazil trener Dallas Jason Kidd. "Mi pa to kakovost videvamo vsak večer. Da 23-letnik igra na tej ravni, pa je nekaj zelo, zelo posebnega, res je videti kul. In to počne na toliko različnih načinov, meče trojke, prodira pod koš, pa met s korakom nazaj ... To samo kaže, kako osredotočen je trenutno. Nosi ekipo in jo postavlja v položaj za zmage," je še našteval Kidd.

"Kar zadeva Wilta Chamberlaina, ga vedno slišim. Vedno je tam. To je izjemno. Kot otrok sem le želel igrati v ligi NBA. Zame so to sanje. Ne bi mogel biti srečnejši, da je košarka moja služba," pa je o primerjavah povedal Dončić sam.

In good company 👏



Luka reacts to being only the third player in history to have 30+ points in the first 7 games of the season.

A Dončić je na lestvici kandidatov za naziv MVP "šele" na drugem mestu, na vrhu seznama lige NBA je namreč grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo. "Grška pošast" dosega 22,6 točke na tekmo, pa 12,7 skoka in pet asistenc, njegovi Milwaukee Bucks pa v tej sezoni sploh še ne poznajo poraza in so na vrhu vzhodne konference.

Tretji na lestvici je adut moštva Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell (31,1 točke, 4,4, skoka in 7,1 asistence), četrti Ja Morant iz Memphis Grizzlies (31,4 točke, 5,1 skoka, 6,4 asistence), peterico najboljših pa sklene Dončićev stari znanec iz lanske končnice, zvezdnik Phoenixa Devin Booker (27,7 točke, 3,9 skoka, 5,4 asistence).

Dallas Mavericks ponoči čaka obračun s Torontom, nekdanjim klubom našega zlatega kapetana Gorana Dragića, ki pa trenutno blesti v dresu Chicago Bulls. Dragića in druščino čaka težko gostovanje v Bostonu.

Liga NBA, 4. november: 0.00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers

0.00 Indiana Pacers - Miami Heat

0.00 Philadelphia 76ers - New York Knicks

0.00 Washington Wizards - Brooklyn Nets

0.30 Boston Celtics - Chicago Bulls

1.00 Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets

1.00 San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers

1.30 Dallas Mavericks - Toronto Raptors

1.30 New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

3.00 Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks

3.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

3.30 Los Angeles Lakers - Utah Jazz

Lestvica:

