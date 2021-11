Na delu najboljši ekipi lige

Miami in Utah imata v tej sezoni na računu po šest zmag in le en poraz in zasedata vrh lestvic vzhodne in zahodne konference. Utahu na zahodu tesno sledijo Golden State Warriors, ki so v sedmih tekmah nove sezone prav tako zabeležili šest zmag in le en poraz, Miamiju pa Philadelphia 76ere, ki so odigrali tekmo več in imajo poraz več. 76ers se tokrat mudijo na gostovanju v Detroitu.

Phoenix Suns pričakujejo Houston Rockets, zvezdniški LA Lakers pa Oklahoma City Thunder.

Liga NBA, 4. november: 0:00, Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 0:30, Atlanta Hawks - Utah Jazz 0:30, Miami Heat - Boston Celtics 3:00, Phoenix Suns - Houston Rockets 3:30, Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder

Lestvica:

