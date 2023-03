Milwaukee v lov za številko 17, zvezdnik lige v težavah zaradi pištole

Zvezdnik Memphis Grizzlies Ja Morant ne bo igral na vsaj naslednjih dveh tekmah svoje ekipe, potem ko je njegov videoposnetek, ko se je javil v živo na Instagramu, v katerem je v soboto zgodaj zjutraj v nočnem klubu pokazal nekaj, kar je bilo videti kot pištola, sprožil preiskavo NBA.

Ja Morant was allegedly seen showing off a gun in his IG Live this morning. 😳 pic.twitter.com/zOuopMbpCb