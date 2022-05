Luka Dončić je na svoji prvi tekmi drugega kroga končnice lige NBA znova dokazal, da je v izvrstni formi. Proti Phoenixu je dosegel 45 točk, k temu dosežku pa je dodal še 12 skokov, osem asistenc in eno blokado. A slovenski košarkar prave pomoči, razen Maxija Kleberja, ni prejel. Še posebej velika dolžnika s prve tekme sta ostala Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie, ki sta v odločilnih momentih povsem zatajila. Ob tem je močno šepala tudi igra v obrambi, kar je po tekmi potrdil tudi Dončić.

Kako se bo Luka Dončić odrezal na drugi tekmi? Foto: Reuters

Dončić je s 45 točkami na prvi tekmi postal prvi košarkar v ligi NBA, ki je na svoji prvi tekmi drugega kroga končnice, odkar je ta sestavljena na način, kot ga poznamo danes. Dončić je v svoji karieri na šestih tekmah končnice dosegel ali presegel mejo 40 točk. Do zdaj je skupno odigral 17 tekem. S tem dosežkom je v statistični zbirki tudi pred dvakratnim MV-jem in aktualnim prvakom lige Giannisom Antetokounmpom in legendarnim Larryjem Birdom.

23-letni Slovenec je sicer na torkovem treningu prestrašil navijače, saj je treniral s povitim levim stegnom, kar je pri navijačih Ljubljančana sprožilo veliko vprašajev. A kot je po treningu zatrdil trener Dallasa Jason Kidd, naj bi bilo z Luko vse v redu, nogo pa je imel preventivno povito zaradi udarca, ki ga je prejel na prvi tekmi s strani JaVala McGeeja.

Not sure what’s up with that big thigh wrap, but Doncic is in good spirits. pic.twitter.com/o8zdX1ehjc