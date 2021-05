Slovenski derbi v Miamiju: Dragić proti Dončiću

Ponoči se bosta v košarkarski ligi NBA spopadla moštvi slovenskih zvezdnikov Gorana Dragića in Luke Dončića, Miami Heat in Dallas Mavericks. Gre za spopad šeste ekipe vzhodne in šeste zahodne konference.

Tako lanski podprvaki lige NBA iz Miamija, kot Dončićev Dallas se bosta poskušala v zaključku rednega dela tekmovanja obdržati med šesterico najboljših v svojih konferencah in se tako izogniti dodatnim kvalifikacijam za uvrstitev v končnico. Te čakajo moštva, ki se bodo zvrstila od sedmega do desetega mesta na lestvicah zahoda in vzhoda.

Miami in Dallas sta se v tej sezoni spopadla le enkrat, v začetku letošnjega januarja so na domačem parketu v Teksasu zmagali Mavericks s 93:83. Dončić je bil s 27 točkami (15 skoki in 7 asistencami) prvi strelec tekme, Dragć jih je takrat dosegel 10 (5 skokov in 7 asistenc).

Liga NBA, 4. maj: 1:00, Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns

1:00, Detroit Pistons - Charlotte Hornets

1:30, Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets

2:00, Miami Heat - Dallas Mavericks

2:00, New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

2:00, Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings

4:00, Los Angeles Clippers - Toronto Raptors

