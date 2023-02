Prestopna "bomba" iz ZDA! Prihaja Dončiću na pomoč velik zvezdnik lige NBA?

V zahodni konferenci lige NBA poteka zelo razburljiva borba za vstopnico za končnico. Razlike na lestvici niso velike, četrtouvrščeni Dallas (28-25) in 12. Los Angeles Lakers (25-28) ločijo le tri zmage, zato bo pomembna vsaka tekma. Zato so lahko navijači Mavericks še bolj razočarani, da ekipi ne more pomagati Luka Dončić. Ljubljančan, ki je na zadnji tekmi proti New Orleansu blestel in prvič v karieri v zgolj 23 minutah presegel mejo 30 točk, zaradi poškodbe pete ni odpotoval z ekipo v San Francisco. Klub še ni sporočil, ali se bo morda pridružil zasedbo na naslednjih tekmah, ko bo Dallas gostoval pri Utahu, LA Clippers …

Spencer Dinwiddie (right knee, injury recovery) is questionable for tomorrow night’s game at Golden State.



Dāvis Bertāns (left calf strain), Luka Dončić (right heel contusion), Maxi Kleber (right hamstring tear) and Christian Wood (left thumb fracture) are all out. — Mavs PR (@MavsPR) February 3, 2023

To pa še ni vse, zagotovo bodo manjkali tudi Christian Wood (zlom levega palca), Maxi Kleber (poškodba desne stegenske mišice) in Davis Bertans (leva mečna mišica), da pa ima hudič v teh dneh v Dallasu resnično mlade, dokazujejo tudi težave Spencerja Dinwiddieja, ki ponavadi nadomešča Dončića in na parketu ob odsotnosti Ljubljančana niza dobre strelske predstave. Nastop Dinwiddieja je zaradi načetega desnega kolena pod vprašajem. Če bo manjkal še on, se Kiddovi četi v San Franciscu resnično ne piše nič prijetnega.

Dallas prvič v San Franciscu po lanskoletnem izpadu v končnici

Trener Dallasa Jason Kidd bo na gostovanju pri prvakih lige NBA pogrešal veliko pomembnih igralcev, tudi najboljšega strelca Luko Dončića. Foto: Guliver Image Golden State potrebuje zmage za izboljšanje položaja na lestvici, pri tem pa bi mu lahko bila odsotnost številnih pomembnih igralcev Dallasa v veliko pomoč. Dončić, ki se je nedavno vrnil po težavah z gležnjem, je bil v vroči formi. Če mu proti Pelikanom ne bi zagodla poškodba, bi zagotovo presegel že tako rekordno povprečje točk (33,5) na tekmo v tej sezoni. Na zadnji tekmi je presegel 20 točk že v prvi četrtini. To mu je uspelo tudi na prejšnji tekmi, s čimer je postal prvi košarkar v ligi NBA po slabih 20 letih, ki je dosegel omenjeni podvig. Zadnji pred njim je bil Tracy McGrady.

Slaba novica za Dallas je, da brez Dončića v postavi v tej sezoni še ni dobila tekme. Izgubila je vseh šest, povprečno za 12,5 točke razlike. Mavericks bodo gostovali v San Franciscu prvič po zadnjem porazu na peti tekmi konferenčnega finala, ko so izgubili s 110:120 ter izpadli iz boja za naslov prvaka. Tudi Golden State najverjetneje ne bo zaigral proti Dallasu z najmočnejšo zasedbo, saj sta za nastop vprašljiva Draymond Green (mečna mišica) in Klay Thompson (bolezen).

Kyrie Irving skupaj z Luko Dončićem?

Tako Luka Dončić kot tudi Kyrie Irving sta bila izbrana v začetni peterki letošnje tekme All-Star, ki bo letos 20. februarja v Salt Lake Cityju. Foto: Guliverimage V ligi NBA se bo kmalu začel prestopni rok, del sezone, ki ponavadi ne skopari z odmevnimi prestopi in dogovori med klubi. Že dolgo se napoveduje, kako želi Dallas razbremeniti Dončića v napadu in ekipo okrepiti z igralcem, ki predstavlja nekaj več. Ki bo prišel k Teličkom s statusom resničnega zvezdnika in bo lahko na parketu dobro sodeloval z Ljubljančanom.

Tako denimo ameriški novinar Doc Louallen poroča, kako bi lahko Dallas okrepil Kyrie Irving, eden najboljših, a tudi kontroverznih branilcev v ligi NBA in zvezdnik Brooklyna, ki je javno obznanil, da želi zapustili klub iz New Yorka do konca prestopnega roka (9. februar).

Kyrie Irving will stay in Brooklyn or get traded to the Dallas Mavericks. Mark Cuban is willing to trade anyone for a star. He is going to be aggressive in this trade. Don’t look at if Irving and Luka Doncic fit. It’s about getting help for Luka regardless of fit. #NBA — Doc Louallen (@LouallenDoc) February 3, 2023

Tudi on bo podobno kot Dončić na bližajoči se tekmi All-Star zaigral v začetni peterki. V zameno zanj bi lahko Dallas na čelu z lastnikom Markom Cubanom ponudil marsikoga. Tudi več igralcev, če bo potrebno. Za Irvinga naj bi se zanimali tudi Los Angeles Lakers (LeBron James je skupaj z njim osvojil naslov v dresu Clevelanda) in Phoenix Suns.

Če bo LeBron James dosegel vsaj 64 točk ... Posebne pozornosti bo deležna tekma v New Orleansu. Če bi LeBron James dosegel 64 točk, bi na večni lestvici najboljših strelcev v ligi NBA skočil na prvo mesto in izboljšal rekord, ki ga za zdaj drži v svoji lasti Kareem Abdul Jabbar (38.887 točk). Kralj James zaostaja 63 točk. V svoji karieri je največ točk na eni tekmi dosegel leta 2014, ko je v dresu Miamija proti Charlottu dosegel 61 točk.

Chicago bo z Goranom Dragićem, ki dobiva le drobtinice in za bike ne igra veliko, gostil Portland, Denver pa bo z Vlatkom Čančarjem, ki je na zadnji tekmi dosegel kar 17 točk, in izjemnim Srbom Nikolo Jokićem, gostil Atlanto.

Liga NBA, 4. februar:

Lestvica:

Preberite še: