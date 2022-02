Dončić in druščina pričakujejo močno Philadelphio

Dallas je kljub dobrim predstavam Luke Dončića izgubil zadnji dve tekmi proti Oklahomi in Orlandu, zgodaj zjutraj po slovenskem času (4.00) pa ga čaka še veliko zahtevnejši tekmec. Če sta Oklahoma in Orlando pri dnu lestvic, je Philadelphia pod vrhom, na tretjem mestu vzhoda. 76ers so nazadnje proti Washington Wizards prekinili zmagoviti niz, ki je trajal pet tekem, v tej sezoni pa so zabeležili že 31 zmag.

Dallas, peti na zahodu, ima na računu 29 zmag in 23 porazov.

Liga NBA, 4. februar: 1:00, Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 1:00, Detroit Pistons - Boston Celtics 1:00, Indiana Pacers - Chicago Bulls 1:30, Toronto Raptors - Atlanta Hawks 2:30, San Antonio Spurs - Houston Rockets 3:00, Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 3:00, Utah Jazz - Brooklyn Nets 4:00, Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 4:00, Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder

