Dončić v Bostonu, Dragić v Indianapolisu

Dončićev Dallas je v zadnjih desetih tekmah zabeležil pet porazov in prav toliko zmag, nazadnje je s 127:106 v gosteh premagal Oklahoma City Thunder. Z Bostonom je v tej sezoni že igral, 24. februarja ga je premagal s 110:107, Luka Dončić pa je na tisti tekmi dosegel 31 točk, tem pa dodal še 10 skokov in osem asistenc.

Goran Dragić se je pred dnevi vrnil na parket po štirih tekmah odsotnosti in k zmagi Miamija nad Knicks v New Yorku (98:88) prispeval štiri točke, pet skokov in dve asistenci. Takrat so Heat prekinili šest tekem dolg niz porazov, v katerem so morali dvakrat premoč priznati tudi Indiani (110:137 in 106:109 po podaljšku).

Liga NBA, 31. marec: 1:00, Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 1:00, Indiana Pacers - Miami Heat 1:30, Boston Celtics - Dallas Mavericks 1:30, Brooklyn Nets - Houston Rockets 2:00, Memphis Grizzlies - Utah Jazz 2:00, Minnesota Timberwolves - New York Knicks 2:00, Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors 2:30, San Antonio Spurs - Sacramento Kings 4:00, Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 4:00, Phoenix Suns - Chicago Bulls

Lestvica:

Preberite še: