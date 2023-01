Dragićevi pričakujejo LA Clippers, Čančarjev Denver pa New Orleans

V košarkarski ligi NBA bosta ponoči na delu kluba slovenskih legionarjev Gorana Dragića in Vlatka Čančarja. Chicago Bulls pričakujejo Los Angeles Clippers, Denver Nuggets pa New Orleans Pelicans.

Denver Nuggets so vodilna ekipa zahodne konference, so pa zadnji dve tekmi izgubili. Proti Milwaukee Bucks so se morali 26. januarja znajti tudi brez prvega zvezdnika, Srba Nikole Jokića, in izgubili z 99:107. Vlatko Čančar je tedaj dosegel devet točk (ob teh nabral še štiri skoke in tri asistence), pri zadnjem porazu, proti Philadelphia 76ers (119:126), pa slovenski reprezentant spet ni dobil priložnosti za igro. Za obračun z New Orleansom bosta nared tako Jokić kot Čančar.

Chicago Bulls so na desetem mestu vzhodne konference, zadnjem, ki še prinaša kvalifikacije za končnico, čaka pa jih naporna tekma z LA Clippers, četrto ekipo Zahoda. Čikaški biki so nazadnje tudi s pomočjo sedmih točk zlatega slovenskega kapetana Gorana Dragića (4 skoki in 5 asistenc) s 128:109 slavili v Orlandu.

Luko Dončića in Dallas Maverick naslednja tekma čaka v petek zjutraj po slovenskem času, ko bodo v domači dvorani American Airlines pričakali New Orleans.

Liga NBA, 31. januar:

Lestvica:

Preberite še: