Nov večer, nova Dončićeva eksplozija? V Clevelandu "slovensko" že na ogrevanju!

Začetek malce čez 1. uro zjutraj.

Slovenski navijači v Clevelandu spremljajo ogrevanje Luke Dončića in soigralcev:

Heard some Mavs calling this “Luka’s second home,” and they’re not wrong.



Cleveland has the largest Slovenian population in the U.S., and there’s a big crowd watching Luka Doncic warm up more than an hour before tip vs. Cavs. pic.twitter.com/uwqsLCaAjG — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 30, 2022

First Cavs game. Youngest kid is a huge @luka7doncic fan. Sitting way up here... pic.twitter.com/nAm13h76oL — Marc Kovac (@ohiocapitalblog) March 30, 2022

V noči na četrtek bo v ligi NBA odigranih 11 tekem, dogajanje pa se bo začelo v Clevelandu, Indianapolisu in Washingtonu. Na srečanju med Clevelandom in Dallasom ne bo manjkalo slovenskih navijačev. Prisotni so bili že na ogrevanju, kjer so se lahko prepričali o tem, da bo Dallas na gostovanju v zvezni državi Ohio nastopil v oslabljeni zasedbi. Manjkajo namreč Spencer Dinwiddie (koleno), Sterling Brown (v covid protokolu), Trey Burke (v covid protokolu), Tim Hardaway ml. (stopalo), Theo Pinson (prst) in Frank Ntilikina (zvin gležnja).

Dallas, ki se je na lestvici zahodne konference povzpel na četrto mesto, želi prekiniti niz gostujočih porazov. Izgubili so namreč zadnje tri tekme v gosteh. A Cleveland Cavaliers so to sezono ena boljših ekip v obrambi. Prejemajo 104,6 točke na tekmo. Doma so zmagali 24 od 38 tekem. Imajo 42 zmag, le pet manj od Dallasa. In na prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni so Cavsi zmagali s 114:96. Takrat je dal Jarrett Allen 28 točk, Luka Dončić pa 25. Ljubljančan je trenutno pri povprečju 28 točk, 9,2 skoka in 8,4 asistence na tekmo. Za tri točke zadeva 35-odstotno, na zadnji tekmi pa mu je, čeprav v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket, proti oslabljeni ekipi Los Angeles Lakers uspel nov podvig, saj je prispeval 34 točk, 12 asistenc in 12 skokov.

