Tako Luka Dončić kot Kyrie Irving sta po zadnji tekmi in prvem porazu Dallasa v seriji z Minnesoto dokazala, zakaj veljata za vodji ekipe. "Ta poraz je na mojih plečih, nisem dal dovolj energije," je po porazu dejal Dončić, ki je sicer srečanje končal pri trojnem dvojčku – 28 točk, 15 skokov, 10 asistenc. S pepelom se je posipal tudi Irving. "Veliko odgovornosti je na meni," ga je dopolnil sedem let starejši soigralec. V Dallasu so prepričani, da jim bo v drugem poskusu uspelo najti pot do tako želene četrte zmage v seriji, ki bi jih popeljala v prvi finale po sezoni 2010/11. "Vemo, da moramo dobiti štiri tekme, dobiti moramo še eno tekmo, vse je jasno," je pred peto tekmo poudaril Dončić.

"Luka ni sam. Pričakoval sem, da bo to storil in prevzel odgovornost ter rekel nekaj takšnega, še posebej, ker vem, kako zelo mu je mar in kako močno si želi zmagati. Vemo, da je vodja naše ekipe, zato od njega nisem pričakoval nič manj. Enako sem dejal tudi jaz. To si vedno želiš slišati od vodje ekipe. Vemo, da nismo igrali z dovolj energije, nismo si ustvarjali dovolj priložnosti za lahke koše. Sprejeti moramo ta udarec, ni prvič, da smo izgubili, pomembno je, da se zdaj dvignemo, to ekipo naredi odlično," je pred peto tekmo še sporočil Irving.

Mavsom v prid govori zgodovina

Mavs, ki so na zadnjem obračunu pozdravili vrnitev Maxija Kleberja, še vedno z ogromno optimizma navdaja podatek, da se še nobeni izmed ekip ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v zmagah, le trem moštvom od 155 serij je v teh primerih uspelo izvleči sedmo tekmo. Ekipe, ki so imele v tem primeru prednost domačega igrišča, tako kot ga ima zdaj Minnesota, imajo v tem primeru izkupiček 0-20. 15 od teh ekip je serijo v končnici končalo brez ene same zmage, dve sta sezono končali v petih tekmah, dve v šestih, Bostonu pa je lani po zaostanku z Miamijem z 0:3 uspelo priti do izenačenja na 3:3, a je nato izgubil v odločilni sedmi tekmi.

Pri Dallasu upajo, da jim bo na petem srečanju lahko pomagal tudi Dereck Lively II, ki je zadnji obračun izpustil zaradi bolečin v vratu. Mavericks so njegov nastop postavili pod vprašaj, njegovo stanje pa naj bi bilo spodbudno. Kako pomemben je Lively za zasedbo Dallasa, se je še kako pokazalo na zadnjem obračunu, ko je močno manjkal pod obema obročema. Pod vprašajem je znova v uradni napovedi tudi nastop Luke Dončića, ki ima težave s kolenom in gležnjem, a bo tudi tokrat zagotovo stisnil zobe in pomagal svoji ekipi.

Gostitelji so prepričani, da lahko na krilih Anthonyja Edwardsa in Karla-Anthonyja Townsa, ki sta se prebudila na zadnjem srečanju, poskrbijo za zgodovinski dosežek in dobijo naslednje tri tekme. "Ta zmaga sicer za nas ni spremenila ničesar. Zmagati moramo še enkrat, osredotočeni smo le na vsako naslednjo tekmo," je pred petim obračunom v seriji dejal strateg Minnesote Chris Finch.

