Fantastični Dončić Dallas popeljal v veliki finale!

Košarkarji Dallas Mavericks so se na krilih izjemnega Luke Dončića uvrstili v veliki finale lige NBA! Zasedba Jasona Kidda je na peti tekmi finala zahodne konference s 124:103 v Target Centru ugnala Minnesoto Timberwolves, potem ko je vodila tudi s 36 točkami prednosti in bila skozi celotno tekmo razred zase. Dončić je na odločilni tekmi naravnost blestel, že v prvih desetih minutah je dosegel 20 točk, na koncu pa srečanje končal pri 36 točkah, desetih skokih in petih asistencah.

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 103:124 Strelci: Towns (12 sk.) in Edwards (9 sk.; 4/6 za 3) po 28, Gobert 9; Dončić in Irving po 36, Washington 12, Gafford 11 (9 sk.)

Učinek Luke Dončića: 36 točk (8/12 za 2, 6/10 za 3, 2/3 prosti meti), 10 sk., 5 as., 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 36:35

"Luka Dončić dobrodošel v svoj prvi finale lige NBA," bi lahko zapisali slovenskemu košarkarju, ki se je v svoji šesti sezoni z Dallasom prvič znašel na vrhu zahodne konference. 25-letni Ljubljančan je na odločilni peti tekmi konferenčnega finala proti Minnesoti Timberwolves pokazal, da je v zadnjih sezonah zrasel ne le kot košarkar, temveč tudi kot vodja na parketu. Že v prvi četrtini je Minnesoti v Target Centru s kar 20 točkami pokazal, kdo je absolutni vladar zahoda in Dallas prvič po sezoni 2010/11, ko so Mavs osvojili ligo NBA, zasedbo iz Teksasa popeljal do finala lige NBA, skupno tretjega v zgodovini franšize.

"Ta poraz je na mojih plečih, nisem dal dovolj energije," se je po četrti tekmi in prvem porazu v seriji z Minnesoto s pepelom posipal Dončić, ki je na petem srečanju v Minneapolisu že v uvodu pokazal odločen obraz, obraz, ki lahko tekmecem že pred prvim skokom za žogo vselej požene strah v kosti, četudi je s trojnim dvojčkom odlično igral tudi na četrti tekmi. Peti obračun v seriji je končal pri 36 točkah in desetih skokih, že v prvem polčasu jih je dosegel 25, pod 36 točk pa je se je podpisal tudi Kyrie Irving, ki je v drugi četrtini sledil uvodu, ki ga je tlakoval slovenski košarkarski as.

Dončić že v prvih minutah pokazal svoje mojstrstvo

Dončić, ki je večkrat dejal, da obožuje, ko navijači skandirajo proti njemu, je imel v Minneapolisu oseben obračun tudi z enim izmed navijačev domače ekipe. Ta je proti Slovencu že v prvi četrtini pomahal z robčkom, češ, da Dončić ves čas "joka" pri sodnikih, Slovenec pa je nato ob vsaki svoji potezi pogledoval proti navijaču, ki ga je spravil v "ubijalski" pogon.

Slovenski košarkar je v Target Centru nemudoma pokazal, da bo to njegov večer, potem ko je po dobre pol minute igre zadel za 2:2. Zatem je zadel še dve trojki, po le treh minutah in pol igre pa je imel na svojem računu že 12 od skupno šestnajstih točk Dallasa, ki je vodil s 16:8.

Nastop Derecka Livelyja II je bil še tik pred tekmo pod vprašajem, a je 20-letni novinec stisnil zobe. Foto: Guliverimage

Na veselje Dallasovih navijačev je po slabih treh minutah igre v igro vstopil tudi Dereck Lively II, ki je zamenjal Daniela Gafforda. Nastop Livelyja je bil vse do zadnjih trenutkov pred obračunom pod vprašajem. 20-letni košarkar je po trku s Karlom-Anthonyjem Townsom izpustil četrto tekmo, na kateri ga je Dallas krvavo pogrešal, v Minneapolisu pa je stisnil zobe, a se je vsaj v uvodu videlo, da, pričakovano, ni še povsem stoodstoten. Je pa bil po koncu serije stoodstoten njegov met iz igre, saj je na vseh petih tekmah zadel 16 poskusov iz igre.

Naravnost fantastičen je bil že v prvih minutah Dončić, ki je tri minute pred koncem prve četrtine povezal še dve neverjetni trojki za prvo dvomestno vodstvo Dallasa s 30:18, ob tem pa je Slovenec dosegel kar 20 točk, od tega je zadel štiri trojke iz petih poskusov. Zgledu fenomenalnega Slovenca, za katerega nam je ob predstavi v prvih dvanajstih minutah zmanjkalo presežnikov, so sledili tudi ostali košarkarji Dallasa, ki so se razleteli po igrišču. Po delnem izidu 17:1 v zadnjih petih minutah prvega dela pa so ob koncu prve četrtine vodili s +16 (35:19), od tega je Dončić prispeval kar dvajset točk (4/5 za 2, 4/6 za 3).

Po slabi minuti igre v drugi četrtini je trojko za prvo vodstva Dallasa z več kot 20 točkami prednosti dodal še Maxi Kleber (40:19), zatem pa je vendarle šestminutni mrk brez koša iz igre za Minnesoto prekinil Mike Conley. Gostitelji so pet minut pred koncem prvega polčasa po polaganju Anthonyja Edwardsa zaostanek znižali na -16 (36:52), a je nato Dallas na drugi strani odgovoril z delnim izidom 6:0, od tega se je pod eno izmed pomembnih trojk podpisal P. J. Washington. Slabi dve minuti in pol pred koncem druge četrtine je ob novi mojstrski podaji Dončića v polprotinapad Livelyju pod košem Dallasa 20-letnega člana Mavsov ob poskusu zaključka grdo po zadnjem delu glave kresnil Naz Reid. Lively je nato obležal v bolečinah, a je na srečo lahko nadaljeval z igro, sodniki so po ogledu posnetka odločili, da je šlo za nešportno osebno napako.

Dončiću se je pridružil še Irving, skupaj z več točkami kot Minnesota

A tudi grob prekršek Dallasa ni prestrašil, nasprotno, pod trojki za vodstvo s 67:38 sta se nato kot pravi vodji podpisala Dončić in Irving. Ob atomski igri in neverjetni ekipni predstavi Dallasa, ki je poskrbel za enega najboljših polčasov Mavsov sezoni, je prednost gostiteljev ob najdaljšem odmoru na tekmi znašala +29 (69:40). Ob maestralni igri v napadu, v kateri je Dallas dosegel devet trojk iz 15 poskusov, iz igre pa je metal z 61-odstotno uspešnostjo, je zasedba Jasona Kidda blestela tudi v obrambi, kjer je nasprotniku dovolila le 40 točk. Volkovi so v prvih 24 minutah zmogli le dva poskusa za tri točke, iz igre pa so metali z malce manj kot 35-odstotno uspešnostjo (15/43).

Kyrie Irving se je v drugi četrtini pridružil šovu Luke Dončića in se v prvem polčasu podpisal pod 19 točk. Foto: Guliverimage

Odličnemu Dončiću se je v drugi četrtini pridružil še Irving, ki je v tem delu srečanja dosegel 15 točk. Skupno je naveza Dončić-Irving v prvem polčasu prispevala kar 44 točk, kar je več kot jih je dosegla celotna zasedba Minnesote. Dončić je v prvih 24 minutah dosegel 25 točk, Irving pa 19.

Dallas odbijal poskuse Minnesote

Tam, kjer je Dallas končal prvi polčas, je odprl tudi tretjo četrtino. Dončić je s podajo na alley-oop takoj zaposlil Washingtona, zatem z dvema prostima metoma in še zadetim floaterjem po prodoru Dallas popeljal do vodstva s 75:42, nato pa ob minuti odmora na zahtevo Minnesote z gesto z rokama svojim soigralcem nakazal, da nikakor še ni napočil čas za evforijo. Ob simultanki Dončića je s širokim nasmehom z glavo zmajeval tudi ameriški raper Snoop Dogg.

Reakcija Snoop Dogga na igro Dončića, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih:

Volkovi so nato skušali ujeti priključek, na pogon Edwardsa in Townsa so dobre tri minute in pol pred koncem tretje četrtine zaostanek znižali na 23 točk (66:89), a sta s trojkama na poskuse domačih odgovorila Irving in Jaden Hardy, bližje kot na 22 točk pa Minnesota v tretji četrtini ni zmogla. Gostje so se v zadnjih dvanajst minut prvič v tej seriji podali s prednostjo, in to s kar s 97:73.

Izkupiček ob vodstvu s 3:0 ostaja brezhiben

Kidd je pred začetkom zadnje četrtine iz igre potegnil Dončića, ki se je po petih minutah počitka vrnil na parket in takoj zadel trojko od table za vodstvo s 111:85. Minnesota je zatem večkrat skušala zaostanek spraviti pod 20 točk, a Dallas tega nikakor ni dopustil in imel ves čas vse niti igre v svojih rokah. Tri minute pred koncem je z dvema zaporednima zabijanja Dallas dokončno v veliki finale poslal Lively, zatem pa so se po minuti odmora na klop usedli vsi nosilci igre Dallasa. Na koncu je Dallas zmagal s 124:103 in se v velikem slogu zavihtel v veliki finale.

Tudi po seriji Dallasa in Minnesote tako v ligi NBA ostaja dejstvo, da se nobeni izmed ekip v končnici še ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3. Število moštev, ki so ob prednosti treh zmag na koncu napredovala, je Dallas povišal na 156, le trem ekipam pa je ob tem uspelo izvleči sedmo tekmo. Ekipe, ki so imele v tem primeru prednost domačega igrišča, tako kot ga ima zdaj Minnesota, imajo v tem primeru izkupiček 0-21.

Liga NBA, 30. maj:

Liga NBA, konferenčni finale: Zahodna konferenca:

Minnesota Timberwolves (3) – Dallas Mavericks (5) /1:3/ Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Indiana Pacers (6) /4:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

