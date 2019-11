Pozor, Dončić v mestu, kjer je podiral mejnike v ligi NBA #video

Kot prvi izmed Slovencev bo v pestrem večeru lige NBA na parket stopil Goran Dragić. Izkušeni Ljubljančan, ki v tej sezoni imenitno opravlja vlogo šestega igralca Vročice in dosega v povprečju 16,4 točke na tekmo, se bo spoprijel z zasedbo Houstona, pri kateri sta v ospredju glavni strelec James Harden (36,6 točke na tekmo) in raznovrstni novinec Russell Westbrook, lastnik drugega največjega števila trojnih dvojčkov v zgodovini lige NBA.

Zaradi poškodbe leve noge je pri gostiteljih vprašljiv nastop Jimmyja Butlerja. Če zvezdnik Miamija ne bo nared, čaka Dragića, pa tudi Kendricka Nunna še več minut na igrišču. Vročica je v uvodnih petih tekmah zmagala kar štirikrat, tako da spada med najuspešnejše ekipe nove sezone. Na lestvici vzhodne konference zaseda imenitno drugo mesto.

Dallas po ponovitev scenarija iz šampionske sezone

Luka Dončić je v ligi NBA le dvakrat dosegel 35 točk. Nazadnje je to storil proti Clevelandu, s katerim se bo udaril v noči na ponedeljek. Foto: Getty Images Po nepozabnem srečanju z Jezerniki, polnem rekordov, drame, veselja, a tudi bolečine, saj je po ''trku'' z brado Dwighta Howarda na glavi prejel tri šive, čaka Luko Dončića nov izziv. Po dramatičnem porazu z Los Angeles Lakers je moral obiskati bolnišnico, tam pa je bilo po strogem protokolu, ki ga zahteva liga NBA (prvi del je bil opravljen že med tekmo), ugotovljeno, da ni utrpel pretresa možganov. Mladi slovenski as je zagotovil, da bo lahko brez težav nastopil na tekmi v Clevelandu.

Če bo stopil na parket, bodo gledalci v dvorani Rocket Mortgage FieldHouse spremljali nastop enega najbolj vročih igralcev nove sezone, ki v povprečju dosega 26,2 točk (11. v ligi), 9,6 skokov (19. v ligi) in 8,4 asistenc (5. v ligi)!

V prvem polčasu dal Clevelandu kar 28 točk!

Ko je Dončić prvič nastopil v Clevelandu, bilo je februarja letos, je dosegel kar 35 točk (od tega 38 v prvem polčasu!) in izenačil strelski rekord kariere, Dallas pa je zmagal s 111:98. 35 točk je na eni tekmi nasul le še prvaku Torontu.

Kako je Dončić dosegel 35 točk na zadnjem gostovanju v Clevelandu:

Če bodo telički zmagali tudi tokrat, bodo nadaljevali niz neporaženosti na gostovanjih v tej sezoni. Premagali so že New Orleans in Denver, z zmago v Clevelandu pa bi ponovili dosežek nepozabne ekipe v sezoni 2010/11, ki je šla vse do konca in postala prvak lige NBA!

Liga NBA, 3. november:

